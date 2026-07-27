"Молодая, умная, уверенная в себе": Россия ударом по Запорожью убила 22-летнюю юристку. Фото

25 июля Россия нанесла массированный удар по городу Запорожье. В результате погиб один человек, ещё 11 получили ранения.

Видео дня

Погибшей оказалась молодая юристка Татьяна Репий: жертве вражеского удара было всего 22 года. Имя погибшей назвали в Национальном университете "Запорожская политехника", выпускницей которого была девушка; также о жертве РФ рассказали на Facebook-странице "Их убила Россия", где хранятся имена невинных гражданских жертв агрессора.

Что известно о убитой российскими войсками Татьяне Репий

Российские войска практически ежедневно атакуют Запорожье. Сделали они это и 25 июля: на областной центр оккупанты нанесли удар управляемыми авиабомбами.

Удары, как обычно, наносились по гражданской инфраструктуре.

В результате вражеских авиаударов в тот день погибла молодая юристка Татьяна Репий, которая совсем недавно получила диплом в НУ "Запорожская политехника".

Главные истории дня

"25 июля во время атаки управляемыми авиабомбами трагически погибла выпускница НУ "Запорожская политехника" Татьяна Репий (Ю–314м).Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям, одногруппникам и всем, кто знал Таню. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах. Просим всех неравнодушных, у кого есть возможность, поддержать сбор средств для её семьи и максимально распространить информацию", – отметили в вузе, добавив к сообщению ссылку на сбор средств для поддержки семьи погибшей.

Девушке, жизнь которой в мгновение ока оборвал российский КАБ, было всего 22 года: свой последний день рождения Татьяна, судя по информации в ее профиле в Facebook, отпраздновала 24 января.

"Помимо того, что она молода и красива, она еще и умна, уверена в себе, настойчива, настоящий лидер, такая, что остается в памяти преподавателей надолго, если не навсегда. Казалось, что её ждёт стремительная карьера и счастливое будущее. Она, как никто другой, была этого достойна", — процитировали в "Их убила Россия" пронзительные слова заместительницы декана юридического факультета "Запорожской политехники" Елены Надиенко.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате российского удара по Запорожью 25 июля один человек погиб, еще 11 получили ранения.

Оккупанты повредили офисы, склады, гаражи. Также были повреждены восемь автомобилей.

По состоянию на 16:32 того же дня на месте вражеской атаки завершили аварийно-спасательные работы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!