'Момент критического накопления врага': что происходит возле Мирнограда и какие угрозы. Карта

Выход украинских военных из Мирнограда (Донецкая область) затруднен из-за взятия под контроль оккупантами части маршрута. Все пути для эвакуации военных из Мирнограда сейчас проходят через "серую зону".

Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на своих собеседников – военных, которые служат на Покровском направлении. По данным источников, пути через Покровск пока нет, поэтому украинские военные вынуждены пользоваться маршрутами через села Светлое и Ровно. Часть последнего контролируют российские оккупационные войска, поэтому логистика на этом участке затруднена.

"Теперь я понимаю, почему так быстро упал Покровск, потому что у нас получается то же самое. Возникает момент критического накопления врага и все – они везде, и остановить это невозможно. Потому что это перед этим выносится логистика, дроны, оттягивается арта", – отметил военный.

Условный "коридор" выхода из Мирнограда составляет лишь несколько километров "серой зоны" между частично захваченным Ровно и подконтрольным врагу Красным Лиманом. Родинское, расположенное севернее, примерно на 80% контролируют оккупанты.

В течение нескольких последних недель, движение по этому маршруту приводит к потерям среди украинской армии.

"Последний раз мы меняли людей на технике в середине ноября, потом в начале декабря пешком смогли выйти несколько человек – это все. В ноябре была еще одна попытка через Родинское, но все три машины – наши и смежников – были уничтожены", – отметил собеседник СМИ.

Также известно, что бойцы ДШВ пытались расчистить дорогу, однако результаты их действий остаются неизвестными.

В то же время оккупанты наращивают собственные силы в самом Мирнограде. Украинские средства наблюдения ограничены, поэтому точное количество личного состава российского войска невозможно. Однако источники СМИ отмечают, что несколько районов города находятся на грани оккупации.

Ранее OBOZ.UA сообщал, по последним данным на войне в Украине линия фронта составляет 1218 километров. Всего месяц назад она составляла 1253 километра, но благодаря Вооруженным силам уменьшилась на 35 км.

Также напомним,

вблизи Покровска россияне не убирают тела своих "двухсотых". В сети показали видео, снятое самими оккупантами. На кадрах видно, что противотанковый ров фактически завален трупами российских штурмовиков.

