Момент ракетной атаки на Черкассы попал на видео: после взрыва вспыхнул пожар

Момент взрыва в Черкассах, который прогремел во время массированного российского удара по Украине утром 21 сентября, попал на видео. Его зафиксировала камера наблюдения одного из заведений.

Ролик появился в местных Telegram-каналах. Очевидцы также показали, что после падения обломков на месте инцидента произошел пожар. Повреждены дома вокруг и территория рынка.

Отметим, что боевая часть российской ракеты уничтожила отель в центре города Количество пострадавших (по информации на 12:20 четверга) – минимум 11 человек.

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец уточнил, что там упали обломки вражеской ракеты, в результате чего и пострадал объект социальной инфраструктуры.

Видео дня

По данным областной военной администрации, всего над Черкасщиной во время российской атаки были сбиты четыре ракеты. Самые масштабные разрушения получил областной центр.

Как писал OBOZREVATEL:

– По меньшей мере двое из пострадавших жителей Черкасс находятся в тяжелом состоянии.

– Рассказ очевидца об обстреле города Черкассы можно найти в материале по ссылке.

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