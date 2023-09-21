Момент ракетной атаки на Черкассы попал на видео: после взрыва вспыхнул пожар
Момент взрыва в Черкассах, который прогремел во время массированного российского удара по Украине утром 21 сентября, попал на видео. Его зафиксировала камера наблюдения одного из заведений.
Ролик появился в местных Telegram-каналах. Очевидцы также показали, что после падения обломков на месте инцидента произошел пожар. Повреждены дома вокруг и территория рынка.
Отметим, что боевая часть российской ракеты уничтожила отель в центре города Количество пострадавших (по информации на 12:20 четверга) – минимум 11 человек.
Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец уточнил, что там упали обломки вражеской ракеты, в результате чего и пострадал объект социальной инфраструктуры.
По данным областной военной администрации, всего над Черкасщиной во время российской атаки были сбиты четыре ракеты. Самые масштабные разрушения получил областной центр.
Как писал OBOZREVATEL:
– По меньшей мере двое из пострадавших жителей Черкасс находятся в тяжелом состоянии.
– Рассказ очевидца об обстреле города Черкассы можно найти в материале по ссылке.
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