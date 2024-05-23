Морпехи продолжают выполнять задачи в Крынках: в ВСУ прокомментировали слухи о выходе

В ВСУ прокомментировали слухи о выходе украинских войск из села Крынки на левобережье Херсонской области. Так начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук отметил, что ситуация в районе этого населенного пункта остается контролируемой.

Об этом Плетенчук заявил в комментарии Общественному. Он сообщил, что украинские морские пехотинцы по состоянию на 23 мая продолжают выполнять задачи по назначению в Крынках и преуспевают.

По его словам, несмотря на многочисленные попытки вытеснить украинских морпехов с левого берега, российские военные вновь понесли потери и вынуждены были вернуться на свои позиции.

"Ситуация остается контролируемой", – говорит Плетенчук.

Ранее Силы обороны Украины показали видео, снятое в селе Крынки на левом берегу Херсонской области, о "взятии" которого утверждает кремлевская пропаганда. Двое оккупантов развесили на окраине флаг страны-агрессора, после чего бежали со всех ног назад в посадку.

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