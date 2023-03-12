Морпехи устраивают ''разнос'' российским оккупантам на Донетчине: видео ударов

Украинские морпехи показали, как уничтожают российских оккупантов на Донетчине. Защитники наносят удары с воздуха, в результате чего враг несет потери личного состава.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано на странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского в Facebook. Ролик зафиксировал результаты совместной работы воинов 36-й бригады и 503-го отдельного батальона морской пехоты (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Защитники заверили, что неустанно работают над ликвидацией захватчиков.

На видео морпехов украинские дроны метко сбрасывают боеприпасы на позиции военных РФ, в результате чего враг несет потери личного состава и вооружения.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в течение минувших суток Силы обороны ликвидировали около 1090 захватчиков. С начала вторжения агрессор потерял уже 159 090 своих военных.

Ранее украинские десантники показали на фото, как гонят врага с Луганщины. Воины обещают, что не остановятся, пока не выбьют всех оккупантов.