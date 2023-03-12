Морпехи устраивают "разнос" российским оккупантам на Донетчине: видео ударов
Украинские морпехи показали, как уничтожают российских оккупантов на Донетчине. Защитники наносят удары с воздуха, в результате чего враг несет потери личного состава.
Соответствующее видео было опубликовано на странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского в Facebook. Ролик зафиксировал результаты совместной работы воинов 36-й бригады и 503-го отдельного батальона морской пехоты (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Защитники заверили, что неустанно работают над ликвидацией захватчиков.
На видео морпехов украинские дроны метко сбрасывают боеприпасы на позиции военных РФ, в результате чего враг несет потери личного состава и вооружения.
Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в течение минувших суток Силы обороны ликвидировали около 1090 захватчиков. С начала вторжения агрессор потерял уже 159 090 своих военных.
Ранее украинские десантники показали на фото, как гонят врага с Луганщины. Воины обещают, что не остановятся, пока не выбьют всех оккупантов.
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