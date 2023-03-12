Украинские десантники нещадно громят оккупантов в Луганской области: фоторепортаж

Украинские десантники показали, как уничтожают врага на Луганщине. Воины заверили, что не остановятся, пока не выбьют всех оккупантов с родной земли.

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Фото работы защитников были опубликованы на странице 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады в Facebook. "Сечеславские десантники беспощадно громят оккупантов на Луганщине", – говорится в публикации (чтобы посмотреть кадры с передовой, доскролльте новость до конца).

Воины добавили, что впереди у них еще очень много работы, поскольку страна-агрессор продолжает забрасывать фронт пушечным мясом.

"Мы не остановимся, пока не выбьем всех московитов из нашей страны, достанем кремлевскую сволочь даже из-под земли", – заверили защитники.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, оккупанты сосредоточили наступление на пяти направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском. Там накануне Силы обороны отбили 92 атаки.

В течение минувших суток украинские защитники ликвидировали около 1090 захватчиков. В целом с 24 февраля 2022 года РФ потеряла уже 159 090 своих военных.