Морпехи ВСУ просят о помощи: на передовую срочно нужны окопные антенны

Военные 38-й отдельной бригады морской пехоты ВМС Вооруженных сил Украины, участвующие в наступательных операциях на востоке Украины, обратились к украинцам с просьбой о помощи. Защитникам срочно нужны окопные (выносные) антенны.

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Как рассказали OBOZREVATEL в 1-м батальоне морской пехоты 38-й обмп, эти антенны позволяют бойцам, находящимся на передовых позициях, во время обстрелов получать и передавать информацию, не выходя из окопов. Поэтому морпехи открыли сбор на материалы и специальный инструмент для изготовления таких антенн.

"Когда наши побратимы прячутся в блиндажи или окопы, мы очень часто теряем с ними связь по радиостанциям. В плохих погодных условиях это случается еще чаще. А без связи может случиться что угодно", – говорят защитники.

Воины объясняют, что сигнал по рациям через землю почти не проходит. Поэтому и нужно изготовить антенны, которые оставались бы снаружи, позволяя военным вместе с радиостанциями быть на связи в окопе.

"Нам нужны именно антенны собственного производства, потому что это позволяет настроить антенну на необходимую нам частоту, а это намного увеличивает дальность приема и передачи сигнала. И чем инструмент точнее, тем более точную настройку антенны мы сможем сделать", – говорят бойцы.

По их словам, около 20 тыс. грн стоят инструменты для настройки антенны (анализатор КСО Rig Expert, анализатор Nano Vna), еще 18 500 грн нужно на кабель, переходники, разъемы и другие мелкие компоненты.

Для военных названного подразделения это первый опыт сбора средств, поскольку их бригада находится в стадии формирования.

Перевод даже небольшой суммы, равноценной стоимости символической чашки кофе, может помочь защитникам. OBOZREVATEL призывает всех своих читателей, кто имеет такую возможность сделать это.

Реквизиты для помощи защитникам

– Monobank: номер карты 5375411207163127 (Горбенко Д. Е.), ссылка на банку.

– "ПриватБанк": номер карты 4149499377573777 (Горбач Л. В.), ссылка на перевод.

Ранее OBOZREVATEL объявил сбор для 25-й аэромобильной бригады ВСУ, в которой служит наш коллега. Защитникам необходимы средства на ремонт дрона, авто и технику. Тот, кто задонатит наибольшую сумму, получит в подарок обломок российской ракеты "Кинжал".

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