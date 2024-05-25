Морские пехотинцы установили флаг Украины в Казачьих Лагерях: видео

В Казачьих Лагерях на левобережье Херсонщины снова реет украинский флаг. Его подняли морские пехотинцы одной из бригад.

Так воины ответили на вражескую ИПСО о том, что Силы обороны "вышли из Крынок". Видео активно распространяется в сети.

В частности, пронзительные кадры с сине-желтым флагом у водонапорной башни в Казачьих Лагерях опубликовал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Крынки не наши – помните позавчера российское ИПСО? Держите. Морские пехотинцы установили флаг Украины в Казачьих Лагерях. Не верьте русским – они лгут. Всегда. Слава Украине", – написал Андрющенко.

Первым упомянутое видео опубликовал Telegram-канал "Балу HUB", созданный украинским воином на псевдо "Балу", чье подразделение кошмарит с помощью FPV-дронов захватчиков на левобережье Херсонщины.

"Последние дни некоторые не добрые люди разгоняли, что наши морпехи вышли из Крынок! Это действительно так… Они вышли из Крынок, чтобы расширить плацдарм в направлении Казачьих Лагерей) Крынки и Казачи – это Украина! Слава Морской Пехоте Украины", – говорится в сообщении.

В прошлый раз, в 20-х числах апреля, украинский флаг также поднимали на водонапорной башне в Казачьих Лагерях, однако на тот раз его разместили на самой вершине башни. И, как писал тогда "Балу", украинские операторы, вооружившись FPV-дронами, с нетерпением ждали, пока россияне полезут его снимать.

Напомним, на днях российские пропагандисты начали массированную ИПСО о том, что оккупанты якобы ликвидировали украинский плацдарм в Крынках, заставив украинцев выйти из населенного пункта.

На это заявление ответили в ВСУ. Там опровергли слухи о выходе и заверили, что украинские морпехи не только не оставили плацдарм, но и предпринимают меры для его расширения.

Тем временем в одном из дневных оперативных сводок от 24 мая в Генштабе отмечали, что из трех штурмов, зафиксированных накануне на левобережье Херсонщины, два совершили украинские воины.