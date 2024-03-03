Мощность, точность и проходимость: в 56-й бригаде показали преимущества чешской САУ Dana. Фото и видео

Бойцы одного из подразделений 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады, работающие с чешской САУ Dana, рассказали о преимуществах этой техники. Основными артиллеристы назвали мощность, точность и проходимость.

Видео работы НАТОвской установки показали в Telegram 56-й бригады. Западная техника выполняет задачи по одному из направлений фронта.

САУ Dana – это колесная самоходная артиллерийская установка с пушкой калибром 152 мм. Dana M2, которую получила Украина – это современный вариант модернизации 152-миллиметровой самоходной гаубицы Dana, выполненный чешской компанией Excalibur Army в 2017 году.

Модернизированная установка имеет более высокую мобильность и скорость приведения в боевое положение, автоматизированную систему ведения огня, более высокую точность стрельбы и повышенную проходимость.

В автоматическом режиме Dana M2 способна произвести 30 выстрелов в 7 минут, а в течение часа – 90 выстрелов. При ручной зарядке скорострельность составляет 2 выстрела в минуту. При этом бортовой боекомплект составляет 60 снарядов. То есть, одна САУ может вести непрерывный огонь в течение 40 минут.

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