Пограничники показали, как боевое 'такси' уничтожает врагов и сохраняет жизнь бойцов. Видео

Украинские пограничники показали, как используют на передовой американские гусеничные бронетранспортеры М113. Боевое "такси" помогает уничтожать оккупантов и сохранять жизни защитников Украины.

Соответствующее видео 2 марта обнародовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Пограничник с позывным "Колян" рассказал, что навыками вождения БТР уже овладел, а сейчас тренируется управлять М113, способным преодолевать любые препятствия на поле боя.

Защитник отметил существенные отличия американской техники, ключевыми из которых являются более прочная алюминиевая броня и более высокая маневренность.

"Такси на востоке. В управлении вообще сложности нет. Полуавтомат коробка. Смотреть за дорогой нормально. Корпус алюминиевый, но алюминий авиационный, он прочнее, чем простой. Машина наехала на противотанковую мину – гусеницу разбило саму, люди трехсотые, но живые", – рассказал "Колян".

"М113 – это американская модификация БТР. Он служит для перемещения личного состава, десанта, пехоты на поле боя", – прокомментировал пограничник-инструктор Владислав.

Как сообщал OBOZ.UA, на вооружение в нескольких подразделениях Сил обороны Украины были приняты "скопированные" с иностранных HMMWV и М113 бронеавтомобиль "Характерник" и бронетранспортер "Секач". Производство бронетехники было налажено на мощностях нескольких предприятий в разных частях страны.

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