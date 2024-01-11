Мощных колонн больше не применяют: Скибицкий рассказал, как оккупанты сменили тактику штурмов на фронте

Российская оккупационная армия существенно изменила тактику штурмовых действий на поле боя в Украине. На сегодняшний день враг отдает предпочтение штурмовым загонам по 10-12 человек вместо огромных колонн техники.

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Это объясняется тем, что большое скопление техники может быть обнаружено за считанные минуты. Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью Алине Фроловой для подкаста "(не)Безопасная страна".

По его словам, путинские террористы используют для ведения боевых действий штурмовые группы, численностью по 10-12 человек. При этом большие колонны техники сейчас враг практически не применяет для ведения боя.

"Мы видим, насколько изменилась тактика ведения боевых действий. Сейчас это в основном действия штурмовых загонов, штурмовых групп по 10-12 человек. Мы не видим таких мощных колонн, батальонных, я уже не говорю о бригадных, которые применяются во время ведения боевых действий", – заявил Скибицкий.

Представитель ГУР объяснил изменение тактики тем, что поле боя динамическое и прозрачное с точки зрения разведывательной информации. Сейчас большое скопление техники можно определить с помощью БПЛА за считанные минуты и нанести огневое поражение.

"Современное поле боя настолько динамическое и прозрачное с точки зрения разведывательной информации: это БПЛА, космические аппараты, другие средства разведки, которые позволяют полностью владеть ситуацией на поле боя. Любое подразделение или группировка войск, которая выдвигается для выполнения любых задач, в считанные минуты может быть обнаружена и уничтожена либо артиллерийским огнем, либо ракетным ударом", – рассказал представитель ГУР.

Также Скибицкий отметил, что стратегические задачи, которые перед собой ставила страна-агрессор РФ в начале полномасштабной войны так и не достигнуты. Поэтому сейчас одной из основных задач оккупантов сейчас остается удержание захваченных украинских территорий.

Напомним, российская террористическая армия продолжает предпринимать попытки штурма украинских позиций на левом берегу Херсонской области. Только за сутки 10 января защитники Украины отбили более десяти вражеских штурмов.

Ранее сообщалось, что на Таврическом направлении на фронте в Украине становится все больше российских оккупантов, которые отказываются идти в наступление. Недавно около 40 военнослужащих страны-агрессора покинули окопы и пытались с оружием бежать в сторону оккупированного Крыма

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