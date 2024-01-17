'Мощный взрыв, вылетели окна': жительница Одессы рассказала о моменте вражеской атаки. Видео

Жительница Одессы рассказала о моменте попадания российского дрона в ее дом в ночь на 17 января. Женщина отметила, что было два мощных взрыва, много света, сыпалось стекло.

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Было очень страшно дети в шоковом состоянии. Об этом одесситка рассказала в комментарии "Радио Свобода".

"Я еще такими напуганными не видела своих детей за два года войны", – отметила она.

Напомним, в ночь на 17 января в результате дроновой атаки россиян потерпел значительные разрушения многоэтажный дом: в квартирах одесситов вспыхнули пожары. В пораженной многоэтажке не осталось ни одной уцелевшей квартиры. Одни из упавших обломков повредили трассу теплоснабжения.

В нескольких квартирах вспыхнули пожары, также взрывная волна повредила восемь частных автомобилей, еще четыре полностью сгорели.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ночью 17 января оккупанты атаковали Одессу ударными дронами типа Shahed. В городе раздались взрывы, по вражеским целям работали силы ПВО. В результате атаки есть трое пострадавших гражданских.

– В силах обороны юга сообщили, что вражеские "Шахеды" заходили из Черного моря на критически низкой высоте. Только над Одесщиной силы ПВО сбили 11 дронов, еще по одному приземлили в Кировоградской и Николаевской областях.