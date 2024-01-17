В доме не осталось ни одной уцелевшей квартиры: новые детали и фото последствий атаки дронов на Одессу

В ночь на 17 января российские войска атаковали дронами-камикадзе Одессу. В результате атаки разрушениям подвергся многоэтажный дом: в квартирах одесситов вспыхнули пожары.

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Утром местное издание "Думская" опубликовало фото с места атаки. Журналисты констатировали, что в пораженной многоэтажке не осталось ни одной уцелевшей квартиры.

"В пострадавшем доме не осталось ни одной уцелевшей квартиры. Как сообщает корреспондент "Думской", рядом с домом две воронки. Один из упавших обломков повредил трассу теплоснабжения. На месте работают коммунальщики и правоохранители", – говорится в сообщении.

Из-за падения сбитых вражеских дронов на балконах третьего и четвертого этажей, а также в квартирах на втором этаже 5-этажного дома вспыхнули пожары. Огонь охватил площадь 50 кв. м. Разрушен фасад дома на площади 100 кв.

Также загорелась газовая труба.

На месте спасатели развернули мобильный пункт обогрева, с местными жителями работали психологи ГСЧС.

Также взрывная волна повредила восемь частных автомобилей, еще четыре полностью сгорели.

К ликвидации последствий атаки РФ на Одессу привлекались 14 единиц техники и 52 спасателя ГСЧС.

Напомним, ночью захватчики атаковали дронами регионы Украины. Как рассказали в Силах обороны юга, дроны-камикадзе заходили на критически низкой высоте с Черного моря. В Николаевской и Кировоградской областях силы ПВО уничтожили по одному "Шахеду", а над Одесщиной – 11.

Преимущественно сбитые дроны попадали в море, однако некоторые обломки рухнули в Одессе, что повлекло за собой пожары и разрушения. Пострадали трое гражданских.

В целом ночью силы ПВО работали в пределах Запорожской Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской областей.

Тем временем Россия вечером 16 января ударила двумя ракетами С-300 по Харькову. Под ударом оказались гражданские. Повреждены около 20 многоэтажек и больница. Ранены 17 мирных жителей, впоследствии стало известно о гибели мужчины.