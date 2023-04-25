Москва была киевской, а Владивосток – китайским. Что стоит за скандалом с послом КНР. Интервью с дипломатом Левченко

Заявления посла Китая во Франции Лу Шае вызвали немалый ажиотаж в демократическом мире. Посол заявил, что постсоветские страны не имеют фактического статуса, поскольку не подтвердили свой суверенитет международными соглашениями. Китайский дипломат также повторил нарратив Кремля о том, что Крым всегда был российским. Однако стоит вспомнить, что Крым был российским в течение 165 лет из 3200 лет своей истории, что Владивосток был китайским, а Москва была частью Киевского государства, что в свое время вообще не существовало таких государств, как Бельгия, Пакистан. и Бангладеш и т.д.

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Но что стоит за такими провокационными заявлениями? Готов ли Пекин, подвергающий сомнению суверенность целого ряда государств, совершать агрессивные действия или поддерживать агрессию главного мирового террориста – путинского режима? Своими прогнозами по этому поводу в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL поделился экс-посол Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине, историк Александр Левченко.

– По вашему мнению, что стоит за скандальным заявлением китайского посла? В частности, о принадлежности Крыма?

– Китай пытается сформировать новую международную повестку дня своими провокационными заявлениями о статусе Крымского полуострова и стран из бывших советских республик, а значит и Украины. По Крыму посол Китая в Париже заявил, что полуостров сначала принадлежал России, а в отношении постсоветских республик, ставших независимыми государствами, сказал совершенно новое в трактовке их международного положения. Он отметил, что международного соглашения, которое материализовало бы их статус как суверенных государств, нет.

Посол Китая во Франции Лу Шае либо до конца не понимает сказанное, либо создает провокацию для существующей системы международных отношений и бросает вызов мировому порядку, пусть и в скрытой форме.

Мы уже привыкли к глупостям, которые периодически говорят президент России Владимир Путин и особенно бывший президент РФ Дмитрий Медведев. Несмотря на то, что оба юристы по специальности, они стремятся перестроить мир, где право силы стало бы решающим в международных отношениях вместо силы права. И новый ветер в спину российским шовинистам подул со стороны Китая, по крайней мере, пока на значительно более низком уровне.

– Какие аргументы можно было бы привести в противовес аргументам китайского посла о якобы несуверенности постсоветских стран?

– Если китайский посол говорит, что Крым был раньше российским, то следует упомянуть, что Владивосток был когда-то китайским, что Корея раньше была единой, что большинство стран Африки и Азии входили в состав Британской империи и Франции, а Латинская Америка была под Испанией и Португалией. Что Аляска когда-то была русской территорией, а Техас испанской, Норвегия была частью Швеции, а значительная часть Швеции входила в Королевство Дания. Бельгии вообще не существовало, как Пакистана и Бангладеш.

Украина была частью Российской империи, но раньше Москва была частью Киевского государства. 700 лет назад Москва была маленьким городом, а Московское княжество было в двадцать раз меньше Литвы. Когда-то Китай был частью великого монгольского государства наследников Чингисхана.

Когда-то часть католиков стала протестантами, а было время и без христианства, а раньше вообще не было государств и люди жили какими-то племенами и небольшими группами, а еще раньше не было людей, а был дикий мир животных. Еще раньше на нашей планете было время, когда вообще не было жизни. Как вам таков примерный порядок событий, если исходить из тезиса о том, что было раньше?

Тогда мы должны остановиться и сказать, что даже если Крым когда-то был российским, то только 165 лет из последних 3200 лет, когда ведется точный учет того, кто именно и когда жил на полуострове. Поэтому нужно просто знать исторические события. Историческими фактами следует владеть, но в межгосударственных отношениях использовать только международное право.

Это просто, и не должно вызывать никаких сомнений, как и в каждой стране, нужно соблюдать Конституцию и законы, но отнюдь не исторические права. Это маленький урок для китайского посла, который высказал свое или, возможно, скрытое официальное мнение на французском телевидении. То есть всего несколько, но очень важных вещей о существовании государств.

– Каких действий следует ожидать от китайского руководства?

– Мы все ждем решительных опровержений, иначе все остальное лишь подтверждает обоснованное подозрение об изменении внешнеполитической повестки дня Пекином и амбициях изменить принципы существующих межгосударственных отношений, которые сформировались после окончания Второй мировой войны, чтобы избежать Третьей.

В любом случае это совершенно неприемлемо, и Китай должен пролить свет на свою позицию, а не просто делать вид, что ничего не произошло. Очень важно, какой будет официальная реакция Пекина – отмежуется ли от этой позиции, будет ли что-то объяснять и т.д. Китай должен прояснить заявление своего посла, возможно, озвучивающего такие нарративы, как новый подход к международной политике. Тогда все станет ясно.

– Насколько серьезные последствия может иметь такая риторика?

– Это противоречит Уставу ООН, большинству существующих международных конвенций. Подобное может поставить на колени существующее международное право и открыть ящик Пандоры по признанию существования большинства современных государств. При такой логике сомнительными становятся все государства из бывших стран, таких как СССР, СФРЮ, Чехословакия. Для стран бывшего колониального состояния это вообще становится трагедией, то есть законность их существования под большим знаком вопроса. И все из-за одного предложения, которое на первый взгляд может показаться не слишком шокирующим, но на самом деле оно таковым и есть.

Мы знаем, что Министерства иностранных дел Эстонии, Литвы и Латвии уже отреагировали. Официальные Киев и Брюссель очень раздражены.

– Допускаете ли вы, что подобные заявления связаны с визитом Си Цзиньпина в Москву? Что Путин в разговоре с ним мог повторить свой нарратив о том, что Украина – не государство?

– Не исключено. Конечно, в итоговых коммюнике по поводу переговоров такого нет и быть не может. Не забываем также, что в Москве находился министр обороны Китая.

Но мы также должны понимать, что все эти исторические глупости говорят российские послы своим коллегам-послам. В частности, о том, что Крым был российским. Довольно часто во время встреч раздаются разные интерпретации, комментарии, и все это попадает в головы китайских дипломатов и политиков, которые затем ретранслируют это, в частности, в СМИ, как это было с интервью посла на французском телевидении.

Нарратив о субъектности – это также не китайское ноу-хау, а российское. Наверняка они готовили оправдание агрессии на будущее. Когда собирались атаковать другие страны после Украины, им нужно было как-то объяснять, что они решили ликвидировать независимость этих государств. Мол, у них нет права субъектности, потому что не было международного договора. Это тоже чисто русское ноу-хау.

Думаю, эти нарративы доносятся не на уровне Путин – Си Цзиньпин, а на более низком уровне. Послы ходят к коллегам-послам, а в самом Пекине посол ходит и доносит до руководства Китайской народной республики.

– Если уж следовать той логике, что у постсоветских стран нет субъектности, то стоит упомянуть и Российскую Федерацию. Она тоже является постсоветским государством. Почему посол не упомянул о России?

– Путину это не очень мешает. Перед Российской Федерацией была Российская империя, которая была больше СССР, в нее входили также Финляндия и Польша. Он же считает себя новым "императором", сравнивает себя с Петром I.

Хотя вопрос в том, что в Совбезе ООН присутствует не Российская империя, а Российская Федерация, объявившая себя правопреемницей СССР. Но членом антифашистской коалиции была не Российская империя, а Советский Союз, где каждый внес свой вклад в борьбу с нацизмом. Кстати, украинская доля в этом самая большая.

– Мы понимаем, что слова – это слова, заявления – это заявления, но какие конкретные шаги мы можем ожидать от Пекина? Мы видим, что Китай не решается на открытую военную поддержку путинской России, хотя там заявляли о безграничной дружбе с Москвой. Можно ли расценивать эти слова посла как готовность к реальным действиям против постсоветских государств?

– Нет. Думаю, это заявление посла было тестовым. Не исключено, что Лу Шае по заданию своего министерства проверяет международную реакцию на возможное изменение позиции Китая. Как мы видим, международная реакция оказалась достаточно резкой и громкой. Пекин теряет от этого очки. Поэтому я не думаю, что будет развиваться концепция, озвученная Лу Шае.

Будет ли Китай вообще поддерживать Россию военным образом? Надеемся, что нет. Между тем, кто знает, как будет развиваться ситуация, в частности, ситуация с Тайванем.

– Считаете ли вы, что кремлевский диктатор Путин сегодня важен для Пекина? Или Китаю не так уж принципиально, кто именно будет сидеть на том российском троне?

– Как мы помним, Си Цзиньпин пожелал Путину снова победить на выборах. Итак, в чем-то он их устраивает, потому что трудно просчитать, кто будет после Путина, какой будет направленность его внешней политики и т.д. В то же время, я далеко не убежден в том, что Пекин готов поддерживать Путина до конца, если с ним вдруг что-то произойдет.