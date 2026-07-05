"Москва не намерена прекращать войну": Сибига после удара по Сумам призвал Запад к действиям

Вечером 3 июля российские захватчики массированно атаковали Сумы КАБами и дронами-камикадзе, убив по меньшей мере четырех мирных жителей, в том числе одного ребенка. На фоне этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал мир ответить на действия страны-террористки не словами, а действиями.

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Об этом он написал в соцсети Х. Под ударом РФ оказался центр города, 33 человека получили ранения, среди них – семеро детей.

"Москва уже давно перестала даже притворяться, что различает военные цели и жилые районы. Она бомбит многоквартирные дома посреди ночи, потому что считает, что может делать это без каких-либо последствий. Тем, кто до сих пор верит, что Россию можно убедить прекратить войну словами, стоит взглянуть на сегодняшние Сумы", – подчеркнул министр.

Он добавил, что режим, который бомбит детей, понимает только один язык – силу. Украине нужно больше этой силы. Россия должна столкнуться с гораздо большим ее количеством.

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"Каждая российская атака несет в себе один и тот же посыл: Москва не намерена прекращать свою войну. Каждая бомба, сброшенная на украинский город, – это еще одно отклонение всех мирных инициатив, которые сейчас рассматриваются", – подчеркнул Сибига.

Глава МИД заявил, что Украина срочно нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны и перехватчиках. Кроме того, страна-агрессор Россия должна столкнуться с более жесткими санкциями, более глубокой изоляцией и растущим давлением, пока террор не перестанет быть действенным инструментом ее политики. Это единственный способ заставить Россию прекратить эту войну.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 3 июля российская армия запустила дроны-камикадзе и управляемые авиационные бомбы по городу Сумы. Вследствие обстрела повреждена гражданская инфраструктура, в частности жилой сектор; есть четверо погибших и более 30 раненых, среди которых дети.

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