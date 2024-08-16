Издание The Wall Street Journal (WSJ) опубликовало материал, в котором утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский вроде бы одобрил операцию по подрыву "Северного потока", а затем якобы безуспешно пытался её отменить.

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Согласно материалу, в мае 2022 года несколько украинских военных чиновников и бизнесменов собрались на встрече, где кто-то из присутствующих предложил радикальный шаг – разрушить "Северный поток". Якобы была достигнута договоренность, что бизнесмены профинансируют и помогут реализовать проект, поскольку у армии не было на это средств. По словам не названных людей, которые якобы принимали участие в операции, на реализацию замысла было необходимо 300 тысяч долларов. В операции задействовали небольшую арендованную яхту "Андромеду" с экипажем из шести человек, среди которых были подготовленные водолазы.

Издание утверждает, что президент Владимир Зеленский сначала одобрил этот план устно, но позже, когда ЦРУ узнало это и обратилось к президенту Украины с просьбой прекратить операцию, он приказал её остановить. Тем не менее, считает американское издание, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, якобы курирующий проведение операции, решил продвигаться с планом дальше. Он якобы привлёк к подготовке атаки на российские газопроводы лучших украинских офицеров сил специальных операций, имеющих опыт организации рискованных тайных миссий против России.

Издание, опираясь на свидетельства не проверенных украинских источников, утверждает, что В.Залужный сказал президенту, что прекратить спецоперацию не может, потому что диверсионная группа, после её отправления, находилась без связи с внешним миром и не могла быть отозвана, поскольку любой контакт с ней мог бы скомпрометировать операцию…

И вот тут какая-то странная нестыковка. Операцию нужно отменять, но вроде бы нельзя, чтобы её участников не дискредитировать, которые ещё, кстати, ничего не успели сделать. Очень сомнительно, что главнокомандующий ВСУ лично стал бы курировать специальную операцию за границей, совершенно не входящую в сферу его компетенций. Этим могла условно заниматься военная разведка, но она подчиняется только президенту и министру обороны. Итак, с самого начала рассказа WSJ мы видим серьезную манипуляцию, задача которой посеять недоверие президента Украины к главнокомандующему ВСУ, который вроде бы позволяет себе не свойственные по своим функциям действия.

Мы уже были свидетелями разжигания конфликта между президентом В.Зеленским и генералом В.Залужным раньше. И к этому очень активно приобщалась российская сторона, используя социальные сети. Учитывая, что заказчиком такого столкновения может быть исключительно Москва, не исключено, что WSJ ретранслировала именно кремлёвские хотелки. В.Залужный, который сейчас находится в должности посла Украины в Великобритании, полностью опроверг заявления WSJ, заявив, что он никогда не мог заниматься спецоперациями за рубежом, что никоим образом не могло входить в его компетенцию в качестве главнокомандующего ВСУ. Это всем понятно, кроме упомянутого американского издания, а точнее авторов материала.

Кроме того, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк убеждён, что вопрос подрыва "Северных потоков" был в интересах самой Москвы для обвинения третьей стороны. Напомним, что Дания и Швеция проводили свои расследования и их закрыли. Польша вообще была очень скептическая к заявлениям Москвы. А Германия, хоть и проводит и дальше следствие, однако заявила, что его результаты никоим образом не повлияют на отношения с Украиной, о чём заявил заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.

Недавно венгерский премьер Виктор Орбан обвинил в подрыве линий газопровода "Северный поток" США, озвучив нарратив Владимира Путина, что выгодо добытчиком этой акции разрушение газопровода в Балтийском море, без сомнения, были только США. И вот сейчас материал именно американского издания, однако, исключительно в интересах Кремля. Все эти упомянутые лица из Украины, которых издание хочет привязать к подрыву газопровода в Балтийском море, никогда официально этого не подтверждали. Анонимные источники WSJ нуждаются в тщательной проверке. В то же время когда весь мир комментирует наступление украинских войск в Курской области, Кремль в отчаянии хочет переключить внимание медиа мира на другие события. К сожалению, такие манипуляции Москвы находят поддержку у некоторых СМИ, особенно связанных с российскими лоббистами.