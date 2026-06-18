«Москва всё-таки падет. И не на пляже в Крыму»: «Мадяр» показал знаковое фото после масштабной атаки на столицу России

Украинские воинские подразделения провели очередную масштабную атаку на объекты в России, в частности на инфраструктуру в районе Москвы. Удары были нанесены по нефтеперерабатывающему сектору, который обеспечивает военную машину РФ.

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Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадяр" опубликовал символическое фото и прокомментировал результаты операции. Публикация появилась в его Telegram-канале.

По словам военного, в течение последнего месяца украинские силы уже в третий раз нанесли массированный удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу. К операции были привлечены подразделения Сил беспилотных систем, в частности "Птицы Мадяра", а также другие подразделения во взаимодействии с Силами специальных операций, Службой безопасности Украины и Главным управлением разведки.

Как отмечается, атаки были направлены на объекты топливно-энергетического комплекса и военно-промышленного комплекса России, которые являются ключевыми источниками финансирования и обеспечения войны против Украины. Кроме того, среди приоритетных целей называются системы противовоздушной обороны и живая сила противника.

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"Москва всё-таки падет. И не на пляже в Крыму. Кремль это осознает — неприкосновенных или недосягаемых зон становится всё меньше. Рецепт борща от Волелюбной Украинской Птицы: яростный, но прагматичный скрининг и деструкция вражеской инфраструктуры ТЭК и ВПК, как источников финансирования и обеспечения войны против Матушки, уничтожение ПВО, утилизация живой силы противника", — – отметил "Мадяр".

Отдельно в заявлении упоминается историческая параллель с 1812 годом, когда Москва горела во время наполеоновской кампании. "Мадяр" провёл сравнение с нынешним периодом, намекая на 2026 год как на точку, к которой может быть "закреплён результат".

"И да, до 14–18 сентября, казалось бы, успеть закрепить результат, учитывая историю: 1812 против 2026, когда Москва горела и когда вновь будет закреплена власть выборами", — – отметил он.

Он также подчеркнул, что украинские силы действуют, обладая моральным преимуществом в войне.

"Конвейер возмездия работает", — – добавил командующий СБС.

Напомним, утром 18 июня украинские беспилотники нанесли новую серию ударов по Москве. Целью удара по столице страны-агрессора стал крупный нефтеперерабатывающий завод. В результате атаки вспыхнул мощный пожар.

Мэр Москвы Сергей Собянин около 5:00 утра заявил, что 15 БПЛА, летевших на Москву, были уничтожены системой ПВО. Однако вскоре он признал, что беспилотники достигли намеченных целей на территории нефтеперерабатывающего завода.

Атака осуществлялась волнами, начиная примерно с 4:30 утра. Московские власти утверждают, что по состоянию на 6:40 утра на подлете к столице и над её территорией силами ПВО якобы было сбито не менее 43 беспилотников.

Также в ночь на 18 июня Ростовская область РФ подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Целью удара стал объект топливной инфраструктуры в населенном пункте Гуково. После прилета БПЛА на местной нефтебазе начался масштабный пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты в Крыму заявили о "срыве" поставок бензина. В частности, речь идет о Севастополе. Оккупационные власти заявили, что местным жителям нет смысла стоять в очередях на автозаправочных станциях, поскольку получить топливо пока невозможно.

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