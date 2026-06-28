Мост разрушен: в сети показали последствия точного удара ВСУ по оккупированной Луганщине
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Силы обороны продолжают операцию по срыву вражеской логистики на временно оккупированных территориях Украины. На этот раз был атакован железнодорожный мост в Луганской области.
Удары по нему были нанесены несколько дней назад. Однако фотографии, запечатлевшие масштабы разрушений, были опубликованы в Telegram-канале Exilenova+ только сейчас.
Что известно
Силы обороны повредили железнодорожный мост на оккупированной части Луганской области. Удары по нему были нанесены 26 июня.
Этот мост расположен в поселке Сабовка Луганской области.
"Он играет важную роль в железнодорожной логистике между временно оккупированными районами Луганской и Донецкой областей", — отметили авторы канала.
В Exilenova+ также указали координаты поврежденного моста: 48.575458,39.152875.
На фото с места событий видно, что мост практически "лег" после атаки. Основной удар, судя по кадрам, пришелся на опоры с одной стороны моста, вследствие чего он обвалился.
Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 27 июня, стало известно, что в результате ударов ВСУ обрушился Генический мост.Он тоже играл важную роль в логистике противника.
А 22 июня Силы обороны уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал. В результате точных ударов произошло обрушение одного из пролетов, разрушено железнодорожное полотно.
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