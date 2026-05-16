'Можешь сколько угодно крутить усы на камеру и врать': 'Мадьяр' резко обратился к Лукашенко из-за помощи РФ в войне

Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди, также известный как "Мадьяр", опубликовал резкое заявление в адрес самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Он обвинил Беларусь в содействии российской агрессии.

"Мадьяр" резко раскритиковал позицию Лукашенко, заявив, что публичные заявления о "нейтралитете" не соответствуют реальной ситуации.

Командующий СБС подчеркнул, что украинские военные отслеживают каждый пролет российских "Шахедов", которые, по его словам, движутся через территорию Беларуси. Отдельно "Мадьяр" подчеркнул, что пролеты дронов в направлении Украины через Беларусь фиксируют системно. По его словам, подобные действия могут расцениваться как соучастие в военных преступлениях.

"Ты можешь сколько угодно крутить усы на камеру и врать своему запуганному народу о "нейтралитете", но твои конечности уже по самые плечи в кровавой похлебке убийств гражданских украинцев", – обратился военный к Лукашенко.

Напомним, Россия снова пыталась втянуть Беларусь в войну против Украины. По этому поводу российское военное командование разрабатывает два потенциальных направления для новых ударов, в частности по территории Украины.

