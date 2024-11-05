"Может быть чем-то значительным": в Пентагоне сказали, от чего зависит роль войск КНДР в войне

В Министерстве обороны США не могут подтвердить данные о том, что войска Северной Кореи уже принимали участие в боевых действиях в Курской области РФ, где проводят операцию Силы обороны Украины. В то же время размещение северокорейских солдат может сыграть "определенную роль" в попытках РФ вытеснить ВСУ из региона.

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Все будет зависеть от того, как именно российское командование решит использовать эти войска. Об этом на брифинге 4 ноября сказал спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер.

По оценкам США, общая численность войск КНДР в России может быть 11-12 тысяч человек, из которых около 10 тысяч находятся в Курской области.

"Мы видели сообщения прессы о предполагаемых боевых операциях. Мы изучаем их, но на данный момент не можем подтвердить эти сообщения. Но, как вы слышали, секретарь Остин (глава Пентагона Ллойд Остин. – Ред.) сказал на прошлой неделе, если эти войска будут участвовать в боевых операциях против Украины, они станут законными военными целями", – сказал он.

По его словам, все указывает на то, что военные КНДР предоставят россиянам дополнительные возможности для ведения боя или поддержки боя.

Райдер напомнил, что, когда ВСУ начали операцию в Курской области, армия России дала "очень запутанный" ответ. До сих пор россияне не могут отвоевать территории, которые находятся под контролем ВСУ. Таким образом размещение 10-12 тысяч северокорейских военных в Курской области, вероятно, будет иметь большое значение.

"Так что размещение этих дополнительных 10-11-12 тысяч солдат в Курской области, безусловно, может быть чем-то значительным с точки зрения боеспособности. Но многое будет зависеть от того, как эти силы будут использоваться, как они будут интегрированы в российское командование и управление", – сказал представитель Минобороны Штатов.

В то же время он напомнил, что украинские военные – закаленные в боях ветераны, которые знают, как сражаться.

"Поэтому все указывает на то, что они продолжат защищать украинский суверенитет и территорию, которую они контролируют в Курской области. И поэтому посмотрим, чем это закончится", – добавил Райдер.

Что касается численности войск РФ вместе с северокорейскими солдатами, то спикер Пентагона призвал не делать поспешных выводов, поскольку "цифры могут ввести в заблуждение".

"Посмотрите, что сделала Украина, когда Россия вторглась в 2022 году. Как небольшое количество сил смогло в значительной степени помешать достижению стратегических целей того, что было и остается крупнейшей армией в Европе. Поэтому многое зависит от того, как Россия решит использовать эти силы, насколько хорошо они интегрированы, какой у них боевой опыт. Мы продолжаем консультироваться с союзниками и партнерами. И мы также продолжаем работу, чтобы оказать помощь в сфере безопасности Украине", –подытожил он.

Напомним, что в вечернем обращении 4 ноября президент Владимир Зеленский также сообщил о росте численности северокорейцев в Курской области России. По его словам, их там уже 11 тысяч. Он ссылается на данные украинской разведки.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что Россия уже вовлекает в боевые действия на фронте военнослужащих из КНДР. По его словам, они уже попали под обстрел в Курской области.

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