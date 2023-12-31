Может ли стать 2024 годом победы Украины в войне с Россией: что говорят военные, политики и эксперты

На февраль 2024 года приходится вторая годовщина начала полномасштабного вторжения России в Украину и уже десятая – с начала развязанной Кремлем гибридной войны против нашего государства, сопровождавшегося насильственной аннексией Крыма и фактической оккупацией части Донбасса. Россия за эти годы разрушила сотни украинских городов и сел, убила десятки тысяч украинцев, искалечила сотни тысяч и лишила домов миллионы наших соотечественников – и, несмотря на колоссальное преимущество в живой силе, технике, вооружениях и финансах, так и не смогла сломить сопротивление украинского народа.

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И в Украине, и на Западе, который поддержал нашу страну в кровопролитной борьбе с агрессором, ожидают торжества справедливости и победы украинского народа над оккупантами. OBOZ.UA собрал озвученные в СМИ мнения представителей военно-политического руководства страны, западных лидеров, а также экспертов относительно того, может ли 2024 стать для нашего государства годом Победы.

Война в 2024-м: мнения военных

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный к конкретике относительно возможной продолжительности войны с Россией обычно не прибегает.

Однако в начале ноября в британском издании The Economist вышла основательная статья с комментариями генерала, а также его эссе, где Залужный полноформатно изложил свое видение текущей ситуации на поле боя, ключевых рисков, лицом к лицу которыми сейчас оказалась Украина, а также шагов, необходимых для избежания перехода противостояния в тупик.

Так, Залужный убежден: в силу ряда как объективных, так и субъективных причин война переходит в позиционную форму, выйти из которой будет очень сложно. Это играет на руку России, ведь агрессор получает возможность восстановить и нарастить свою военную мощь. К тому же позиционная война может тянуться годами, истощая Украину.

"Мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик. Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет", – отмечал Залужный.

Он добавил, что сейчас Украине нужен "огромный технологический скачок" вроде изобретения в свое время китайцами пороха.

Чтобы выйти из тупика, считает Залужный, Украине необходимо получить преимущество в воздухе, обеспечить более мощные возможности для радиоэлектронной и противобатарейной борьбы, получить новые технологии разминирования, обеспечить способность мобилизовать и обучать больше резервов. Важно также осовременить командование и управление, а также рационализировать логистику.

Свое видение того, каким будет 2024 год для Украины с точки зрения войны, высказывал также начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Он спрогнозировал ключевые риски для нашего государства, прежде всего, в тылу. На поле боя главный разведчик "сюрпризов" не ожидает, в то время как в тылу растет угроза разочарования из-за чрезмерных надежд на помощь кого-то.

Ход наступательных операций, считает Буданов, будет в значительной степени зависеть от мотивированности украинцев, потому что "немотивированный человек в атаку идти не будет". Если не найти способов мотивировать людей – Украина будет вынуждена стать в глухую оборону.

"Встать в глухую оборону в открытой конвенционной войне с РФ — это ползучий проигрыш для нас. Не решив вопроса мотивации людей, мы не добьемся успеха на поле боя", — подчеркнул Буданов.

Приоритетами в 2024 году он считает повышение эффективности мобилизации и развитие собственного оборонно-промышленного комплекса. Ведь текущие мощности украинского ОПК вместе с западной помощью сейчас не покрывают даже текущие потребности, не говоря уже о наращивании мощи. Главной же проблемой украинского войска сейчас недостаток боеприпасов и артсистем калибра 122 мм и выше. Именно ее необходимо решать прежде всего.

В 2024 году, по словам Буданова, разведка будет наносить еще больше точечных ударов по вражеской территории и масштабировать опыт высадки десанта. Только так, убежден начальник ГУР, россияне ощутят, что война пришла уже и к ним.

Что касается продолжительности войны, то Россия, отметил Буданов, воевать еще и в 2025 году пока не планирует, хотя текущие планы Москва может и пересмотреть. Сам же он считает, что война не будет долговременной – с оговоркой, что все зависит от того, для кого какой именно термин является "длительным".

Возможна ли победа Украины в войне в 2024-м: что думают украинские чиновники

Президент Украины Владимир Зеленский вполне допускает вариант, что война России против Украины может длиться долго. Украина, неоднократно отмечал он, стремится освободить от российских оккупантов всю территорию государства и готова к долгой войне. Единственное, подчеркивал Зеленский – необходимо сделать все, чтобы минимизировать жертв среди украинцев – так, как это делает Израиль.

Однако и шансы на завершение войны в наступающем году вовсе не равны нулю, по мнению главы государства.

"Закончится ли война в 2024 году? Я думаю, что никто не знает ответа. Даже те почтенные люди, командиры наши или партнеры западные. Когда они говорят, что это война на много лет, они не знают. Это диалог, это мнения. Мнения очень часто отличаются от реальности", – заявлял Зеленский на пресс-конференции 19 декабря.

Глава государства также подчеркнул, что "война, победа, поражение, стагнация зависят от многих решений, многих рисков".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечал, что хотел бы, чтобы в 2024 году война закончилась – и уверял, что Украина будет делать для этого все возможное.

Впрочем, чиновник убежден, что на продолжительность войны влияет много факторов. Свое влияние на то, когда завершатся бои, имеют, например, западные партнеры Украины, то, насколько они готовы помогать украинскому войску оружием, а также насколько решительными будут при принятии решений, не оглядываясь на страхи "раздражать Путина". Такие партнеры, которые до сих пор сомневаются, давать ли Украине то или иное оружие, по словам Данилова, до сих пор есть.

Победителем же из российско-украинской войны, убежден Данилов, выйдет тот, кто "будет более ловким, умным, у кого будет больше воли", а в этом отношении, считает секретарь СНБО, украинцы имеют преимущество над россиянами.

Сложный путь к победе для Украины прогнозирует также вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Она призывала украинцев готовиться "к длительной и тяжелой войне" и не ждать, что бои закончатся "за несколько недель или до следующей весны".

Украина в войне: как оценивают шансы на завершение войны в 2024 году на Западе

Западные лидеры и чиновники также все больше склоняются к мнению, что на скорое завершение войны в Украине слишком уж рассчитывать не стоит.

В ноябре президент Латвии Эдгарс Ринкевичс интервью AР заявил, что планы России по "блицкригу" в Украине провалились, поэтому Москва изменила тактику и теперь пытается истощить и Украину, и Запад. Поэтому, уверен Ринкевичс, Европейский Союз и НАТО должны всячески поддерживать Украину и быть готовыми к тому, что делать это придется в течение длительного периода времени.

"Продолжайте поставлять оружие. Важно действительно бороться за международный мир и мир в Европе, потому что если мы остановим Россию в Украине, то Россия не сможет бросить вызов другим странам", — подчеркнул президент Латвии.

Не надеется на скорейшее завершение российско-украинской войны и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

"Мы должны быть готовы к тому, что война может продолжаться очень долго", – отмечал он 10 ноября на конференции Бундесвера в Берлине.

Однако Шольц предостерег от чрезмерного пессимизма из-за того, что победа Украины вряд ли будет достигнута в ближайшее время. Он напомнил, что война уже идет значительно дольше, чем рассчитывала Россия. Поэтому задача союзников – не опускать руки и продолжать оказывать Украине поддержку.

"Мы будем оставаться преданными и дальше, придерживаемся своего слова и будем поддерживать Украину — столько, сколько потребуется. Мы не оставили никаких сомнений в этом", — подчеркивал Шольц.

О необходимости настраиваться на долгую войну говорил также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы должны быть готовы к длительному пути. Войны по своей природе непредсказуемы", – настаивал в ноябре глава Североатлантического альянса.

Столтенберг также заявил, что только военная поддержка может гарантировать, что Украина останется суверенным и демократическим государством, и что только это убедит президента России Владимира Путина, что он не может победить на поле боя.

Ранее генсек НАТО также неоднократно предостерегал, что война России против Украины будет продолжаться долго. В частности, в сентябре этого года он констатировал, что "большинство войн продолжаются дольше, чем ожидалось, когда они начинались", и именно поэтому блок должен готовиться к долгой войне в Украине.

А вот президент США Джо Байден не верит, что война будет длиться годами. Он выражал сомнения в том, что России хватит ресурсов и потенциала, чтобы воевать в течение очень длительного времени.

Байден также отмечал, что считает возможным, что сложатся обстоятельства, при которых российский диктатор Владимир Путин решит, что воевать экономически и политически – не в интересах России.

В целом, на Западе склоняются именно к прогнозам на длительную войну в Украине. Например, The Economist со ссылкой на неназванных чиновников писал: на Западе считают, что война может затянуться еще на пять лет. Пока ни РФ, ни Украина не готовы к уступкам, однако и возможностей вырваться из тупика ни у одной из сторон нет.

Аналитики, которых опрашивало издание CNN, считают, что надеяться на завершение войны в 2024 году бесполезно, более того: очень вероятно, что она растянется на 2025 год, несмотря на "стабильный прогресс" Украины на фронте. Они прогнозируют, что в следующем году на дальнейший ход войны будут влиять много факторов. В частности, потенциально важной фазой аналитики считают весну 2024-го: в этот период, как ожидается, Украина начнет использовать западные истребители F-16 и, возможно, другое оружие, которого до сих пор на поле боя еще не было.

Как, чем и когда завершится война: прогнозы экспертов

Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам, убежден, что деоккупация украинскими воинами захваченных Россией территорий Украины будет зависеть от того, насколько быстро партнеры будут передавать вооружение, прежде всего, F-16 и дальнобойные ракеты ATACMS. В комментарии Фактам ICTV Самусь также прогнозирует, что в 2024 году Силы обороны Украины достигнут решающих успехов на поле боя, однако окончательное освобождение Крыма, Донецкой и Луганской областей может состояться в 2025 году.

Зато Херсонщину и Запорожье есть шансы освободить раньше. После "зачистки" юга, считает эксперт, можно приступить к блокированию наземной и морской связи РФ с оккупированным Крымом, что приведет к истощению оккупационных войск. Если оккупанты не покинут захваченные территории, может начаться наземная операция Украины, она, считает Самусь, вероятна и после завершения 2024 года.

Донбасс же, граничащий с РФ, придется освобождатьпошагово, ведь заблокировать регион и прервать коммуникацию и обеспечение оккупационных войск из России не удастся. Здесь, говорит Самусь, в пограничных могут оставаться еще некоторое время оккупированные или "серые" участки, ведь у РФ есть возможность атаковать украинские войска, в том числе и со своей территории.

Однако, по мнению Самуся, даже после полной деоккупации Украины война может продолжиться в другом формате: в виде ударов с территории РФ, диверсий и разного рода дестабилизирующих мероприятий.

Полковник ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский считает, что даже при лучшем для Украины развитии событий раньше конца 2024 года война не завершится. В целом же, по его мнению, ход войны зависит от того, как будет меняться ситуация на юге.

Опимистичный сценарий, утверждал Грабский, предусматривает выход Сил обороны Украины на побережье Азовского моря и перерезание "сухопутного коридора" между Россией и Крымом. Это позволит заблокировать оккупационную армию РФ.

"Потом во время осенне-зимних и начала весенних месяцев истребляем группировки и разваливаем российский фланг", – описывал он дальнейшее развитие событий в эфире телемарафона.

Возможен вариант, что в 2024 году украинские войска смогут перерезать основные коммуникации РФ на юге, создав предпосылки для дальнейшего наступления. Однако в этом случае война растянется еще и на 2025 год.

И самым плохим для Украины станет сценарий, при котором украинские войска останутся на тех же позициях, где сейчас находятся: тогда о победе даже в 2025 году вряд ли стоит говорить.

Напомним, ранее Эстония представила стратегию победы Украины и назвала термины. В Минобороны государства уверены, что Россию вполне можно победить на поле боя. Военные также предложили план действий для того, чтобы войну можно было завершить уже в 2026 году.