Может ли учебное заведение потребовать от абитуриента обновить данные в ТЦК: объяснение

В Украине во время военного положения учебное заведение может не требовать от абитуриентов именно обновления данных в ТЦК и СП. Но он вправе сделать обязательным предъявление для поступления на обучение именно актуальной информации, что фактически заставляет кандидатов в студенты обновить такие данные.

Об этом рассказала юрист Елена Насеко. Она отметила, что даже в мирное время военнообязанные должны соблюдать правила ведения воинского учета.

Так, действующее законодательство не позволяет вузам зачислять на обучение абитуриентов при предъявлении ими устаревшего военно-учетного документа или данных в нем. Хотя есть и исключения, когда некоторые учебные заведения принимали студентов с устаревшими данными, но под обязательство посетить ТЦК в течение определенного срока.

"То есть обновление персональных данных в ТЦК и СП в любом случае неизбежно", – убеждает юрист.

Она напомнила о пункте 34 постановления Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2022 года №1487 о "Порядке организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов". Что касается абитуриентов и студентов, он предусматривает, что с целью ведения персонального воинского учета вузы осуществляют:

– проверку у граждан Украины во время принятия на обучение наличию военно-учетного документа или отражения в электронной форме информации, содержащейся в таких документах, которые могут предъявляться через Дію. Соответственно, абитуриента зачислят, если он стоит на воинском учете и его данные актуальны;

– доведение до военнообязанных правил воинского учета под личную подпись при принятии на обучение;

– отправка в семидневный срок со дня издания приказа о принятии на обучение или его завершении (отчислении из учебного заведения) в соответствующие ТЦК уведомления об изменении учетных данных.

Также юрист подчеркнула, что новый законопроект о мобилизации №10449 тоже обязывает граждан Украины, в том числе студентов, которые находятся или должны состоять на воинском учете, уточнить персональные данные (в течение 60 дней со дня вступления в силу этого документа).

Сделать это абитуриенты/студенты военнообязанного возраста могут путем личного прибытия в ТЦК и СП, через ЦНАП или через электронный кабинет (который должен заработать позже).

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине изменили правила выезда студентов за границу во время военного положения. Военнообязанные соискатели образования должны подходить для этого по ряду требований, а также предоставить сотрудникам ГПСУ соответствующие документы.

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