В Украине изменили правила пересечения границы для студентов: подробности

В Украине изменили правила выезда студентов за границу во время военного положения. Военнообязанные соискатели образования должны подходить по ряду требований, а также предоставить сотрудникам Государственной пограничной службы соответствующие документы.

Стоит отметить, что пересечь границу могут студенты в возрасте от 18 до 22 лет. Об этом сообщили в Telegram-канале "Уряд online".

Студентов могут выпустить из Украины в условиях военного положения, если они не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации и являются участниками академической мобильности сроком на один семестр.

Кроме того, такие студенты обязательно должны учиться на дневной форме обучения в учреждениях высшего образования Украины государственной или коммунальной формы собственности. Также важным критерием для выезда за границы студента является получение ступени образования выше, чем была у него до этого.

Перед выездом за границу студенту необходимо подготовит ряд документов. На пункте пропуска придется предоставить студенческий билет, заверенную копию договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности, военно-справочный документ от ТЦК и СП, а также справка от учреждения образования о направлении участника программы академической мобильности для обучения в иностранном вузе.

Напомним, уже 18 мая в Украине вступит в силу новый закон о мобилизации, который предполагает ряд изменений, в частности, усиление наказания для уклонистов. Теперь за игнорирование повестки суммы штрафов могут достигать десятков тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что после вступления в силу приказа Министерства обороны №262 военнообязанные граждане Украины с алкогольной или наркотической зависимостью могут быть призваны на службу. Однако в боевые подразделения такие люди не попадут.

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