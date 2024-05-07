Кто может получить отсрочку от мобилизации с 18 мая и какое наказание грозит уклонистам: разъяснение

Уже 18 мая в Украине вступит в силу новый закон о мобилизации, который предполагает ряд изменений, в частности, усиление наказания для уклонистов. Теперь за игнорирование повестки суммы штрафов могут достигать десятков тысяч гривен.

Кроме того, как и раньше за уклонение от мобилизации предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. OBOZ.UA выяснил, кто может получить отсрочку от мобилизации с 18 мая и какое наказание грозит уклонистам.

Законодательство предусматривает, что право на отсрочку могут получить забронированные работники предприятия, лица с инвалидностью и люди, которых военно-врачебная комиссия признала не пригодными к прохождению военной службы.

Также освобождение от мобилизации предусмотрено для многодетных родителей за исключением должников по алиментам, для отцов-одиночек, родителей и опекунов детей с инвалидностью, сирот до 18 лет, а также тех, кто занят постоянным уходом за женой, ребенком, отцом или матерью.

В то же время стоит отметить, что новый закон существенно сократил перечень категорий граждан, которые могут оформить постоянный уход за родственником. Теперь сделать это и получить отсрочку разрешат только члену семьи первой степени родства (супруги, дети и т.д.). Если нет ближайших родственников, то разрешается оформить уход члену семьи второй степени родства.

Кроме того, отсрочку от мобилизации, как и раньше получат руководители министерств, народные депутаты, дипломаты, судьи и целый ряд других государственных служащих.

Новый закон о мобилизации сохранил право на отсрочку до студентов дневной или дуальной формы обучения. Однако появилось обязательно условие – уровень получаемого образования должен быть выше ранее полученного.

Мобилизации также не подлежат украинцы, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести, выполняя задачи в АТО или во время полномасштабной агрессии России.

Что касается наказания для уклонистов, то его существенно ужесточили. Теперь за отказ от повестки или неявку в территориальный центр комплектования можно получить большой штраф.

В мирное время украинцев предлагается штрафовать на сумму от 5100 до 8500 гривен, и от 17 000 до 34 000 гривен если речь идет о должностных и юридических лицах.

В военное время штрафы существенно выше. За отказ от повестки или неявку в ТЦК и СП для рядовых граждан предусмотрен штраф от 17 до 25 тыс. гривен, а для должностных и юридических лиц – от 34 до 59 тыс. гривен.

Напомним, в связи с новым законом о мобилизации в Украине, который вступит в силу 18 мая 2024 года, Кабинет министров внесет изменения в правила пересечения границы. В частности, они будут касаться лиц, имеющих право на отсрочку.

Ранее сообщалось, что после вступления в силу приказа Министерства обороны №262 военнообязанные граждане Украины с алкогольной или наркотической зависимостью могут быть призваны на службу. Однако в боевые подразделения такие люди не попадут.

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