Украинцев с алко- и наркозависимостью могут признать пригодными к службе: эксперт сказал, чего ждать

После вступления в силу приказа Министерства обороны №262 военнообязанные граждане Украины с алкогольной или наркотической зависимостью могут быть призваны на службу. Однако в боевые подразделения такие люди не попадут.

Вероятнее всего, людей с разными видами зависимости смогут призывать в тыловые части. Об этом в эфире телеканала "Киев" рассказал исполнительный директор украинского хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко.

По его словам, люди с разными видами химической зависимости во время военного положения могут оказаться на службе в воинских частях обеспечения. Такие граждане, вероятно, будут заниматься вопросами, не связанными с выполнением боевых заданий.

"Можно говорить о том, что лица с разными видами зависимости, это может быть алко-, нарко- или какая-то другая зависимость, признаются пригодными или временно пригодными для попадания в формирования, которые, скорее всего, не являются боевыми подразделениями", – сказал Павличенко.

Также он добавил, что военнообязанных граждан смогут привлечь к выполнению задач по обеспечению логистики, медицинской помощи и другой работе.

"Вместе с тем, это служба тыла, обеспечение логистической помощи, даже медицинская помощь может быть в тех подразделениях, которые будут принимать лиц с такими диагнозами. Вообще идея и концепция этого документа – это переформулировка все категорий заболеваний в соответствии со стандартами международных классификаторов болезней", – заявил Павличенко.

Напомним, в Украине для всех военнообязанных будет введен новый документ. Он будет сделан по единому образцу. В настоящее время прорабатывается нормативно-правовая база, по которой в рамках мобилизационных мероприятий будут выдаваться новый документ военнослужащим, резервистам и призывникам.

Ранее сообщалось, что уже 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации. Он предполагает, что все военнообязанные граждане Украины должны обновить военно-учетные данные.

Как сообщал OBOZ.UA, военнообязанным, не сообщающим ТЦК и СП об изменении места жительства, могут угрожать административная ответственность и штрафные санкции около 25 тысяч гривен.

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