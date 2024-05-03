Нужно ли обновлять данные военнообязанным после 18 мая, если они актуальны: разъяснение

18 мая вступит в силу закон о мобилизации, он предусматривает, что все военнообязанные должны обновить свои военно-учетные данные. Однако уже сейчас возникает много вопросов на этот счет. Один из них – нужно ли обновлять данные, если они не изменились.

На этот вопрос ответил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в комментарии OBOZ.UA. По его словам, если данные военнообязанного остаются актуальными, то уходить в ТЦК не нужно.

"Если данные лица в едином государственном реестре военнообязанных граждан актуальны и были своевременно обновлены, то повторное обновление данных не требуется. Соответственно, если у вас все в порядке с документами, вам нечего обновлять. Обновить данные нужно только тем, кто этого не сделал раньше или пришел за врученной повесткой для актуализации данных", – сказал Кузан.

При этом он подчеркнул, что военнообязанные, обновляющие данные в ТЦК, в любом случае будут направлены на военно-врачебную комиссию.

"Поэтому, если вы ее не проходили, когда обновляли информацию, это придется сделать. Пригодность к службе устанавливают ВЛК, в состав которых входят гражданские врачи, не имеющие никакого отношения к ТЦК и СП", - отметил Кузан.

Сергей Кузан также объяснил, что означает актуальность данных. Так, по его словам, если военнообязанный не менял своего места жительства или регистрации, семейный статус и т.д., и все эти данные есть в реестре – они считаются актуальными.

"Однако, если вы переехали в другой город, сменили номер телефона или у вас появились дети, и вы раньше об этом не сообщали – эти данные не актуальны, их нужно будет обновить", – подчеркнул Кузан.

Быстрее и проще можно будет уточнять свои данные с помощью приложения "Оберіг", которое будет создано в ближайшее время.

"Вы сможете самостоятельно актуализировать собственные данные, не посещая ТЦК и не тратя время в очереди. Часть ваших данных будет обновляться автоматически, поскольку реестр "Оберег" синхронизирован с другими государственными реестрами", - отметил Сергей Кузан.

Напомним, что тем военнообязанным, которые не сообщат ТЦК и СП об изменении места жительства, могут угрожать административная ответственность и штрафные санкции. Речь идет о сумме около 25 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы, получившие повестки для сверки учетных данных, могут обратиться с ними не только в ТЦК. Прийти с такой повесткой можно и в рекрутинговые центры, где идет набор в ряды Сил обороны Украины.

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