Может ли удар по ДнепроГЭС вызвать затопление сел и способны ли оккупанты полностью разрушить сооружение: эксперт дала ответ

Разрушение Днепровской ГЭС может привести к значительным экологическим и эпидемиологическим последствиям. В частности, в результате подрыва плотины будут затоплены близлежащие села, а регион останется без электроэнергии.

Об этом изданию OBOZ.UA сообщила научный сотрудник Института возобновляемой энергетики Новицкая Евгения Георгиевна. Эксперт отметила, что россиянам разрушить ДнепроГЭС ракетами будет не так уж сложно, если они поставят для себя такую цель.

Напомним, что утром 22 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепровской ГЭС. Известно, что было два прямых попадания – одно в электростанцию ГЭС-1, а другое – в ГЭС-2. Сейчас ситуация на плотине станции контролируемая и угрозы прорыва нет.

"Разрушить полностью, чтобы возникло затопление, – думаю, что это не так сложно. Если они (оккупационные войска. – Ред.) поставят перед собой такую цель, то смогут тогда достичь", – сказала Новицкая.

Она отметила, что в результате разрушения плотины также может возникнуть угроза обесточивания ЗАЭС, что, по словам эксперта, "очень плохо".

На вопрос, почему враг именно сейчас прибег к обстрелу энергетики, а не зимой, эксперт ответила, что таким образом оккупанты хотят оставить без электроэнергии предприятия, производящие военную продукцию.

"Зимой гораздо больше вреда принесло бы гражданскому населению, чем сейчас. Сейчас нам безразлично, уже скоро будет тепло. Они хотят обесточить предприятия, производящие военную продукцию", – сообщила эксперт.

Ранее сообщалось, что в Запорожье по ДнепроГЭС попали всего восемь ракет. При этом два попадания были прямыми – в станции ГЭС-1 и ГЭС-2. Неизвестно, удастся ли восстановить ГЭС-2, она серьезно повреждена. Один из ударов пришелся на опору, разбиты подкрановые балки.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, российские оккупанты нанесли 12 ракетных ударов по Запорожью, поразив, в частности, Днепровскую гидроэлектростанцию. Во время атаки вражеская ракета также попала в двигавшийся по плотине троллейбус, из-за чего там полностью перекрыли движение.

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