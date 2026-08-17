Может находиться в воздухе более суток: ВСУ приняли на вооружение БпАК "Довбуш Т40". Фото

Министерство обороны Украины утвердило и допустило к эксплуатации в Силах обороны украинский беспилотный авиационный комплекс "Довбуш Т40". Дрон стратегического уровня предназначен для глубинной разведки, корректировки огня и нанесения высокоточных ударов по целям на значительном расстоянии от линии фронта — его дальности достаточно для работы по объектам в Сибири и за Уралом.

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Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Для разведки и ударов на большом расстоянии

"Довбуш Т40" — многофункциональный беспилотный самолет с размахом крыльев почти 5 метров. Он может находиться в воздухе более суток, что позволяет использовать его для длительного наблюдения и выполнения задач на значительном расстоянии от украинских позиций.

Комплекс рассчитан на выполнение сразу нескольких типов задач:

глубинную разведку;

корректировку артиллерийского огня;

высокоточное поражение сооружений;

уничтожение военной техники и живой силы противника.

По данным Минобороны, дальность действия комплекса позволяет поражать российские объекты даже за Уралом и в Сибири.

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Дрон сложно обнаружить и заглушить

В ходе испытаний "Довбуш Т40" подтвердил заявленные тактико-технические характеристики.

Одной из его ключевых особенностей называют сверхнизкую радиолокационную заметность. Это должно затруднять обнаружение беспилотника российскими средствами противовоздушной обороны.

Комплекс также оснащен высокопроизводительным двигателем с системой электронного впрыска и располагает технологическим оборудованием для выполнения различных боевых задач.

Отдельным преимуществом производитель называет высокую устойчивость беспилотника к средствам радиоэлектронной борьбы.

Может атаковать двумя способами

"Довбуш Т40" предусматривает различные варианты поражения целей. Беспилотник может использоваться как дрон-камикадзе или сбрасывать боеприпасы на заданную цель.

Это позволяет применять одну платформу для различных сценариев — от длительного наблюдения и корректировки огня до непосредственного поражения обнаруженного объекта.

Т40 создан на основе опыта Т20

Новый комплекс разработан на украинском предприятии, специализирующемся на производстве беспилотных летательных аппаратов.

Предыдущие разработки этого предприятия — "Довбуш Т20" и "Котигорошко" — используются на фронте с 2022 года. В частности, "Довбуш Т20" применялся для разведки на средних дистанциях, корректировки артиллерийского огня в режиме реального времени и точечного поражения целей.

По данным Минобороны, опыт эксплуатации Т20 и отзывы военных были учтены при создании новой модели.

Так "Довбуш Т20" стал основой для разработки более дальнобойного и мощного "Довбуш Т40", который теперь официально кодифицирован и может применяться Силами обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Минобороны допустило к эксплуатации на фронте БпАК "Талион" украинского производства. Он может работать как в качестве средства противовоздушной обороны, так и в качестве ударного дрона, то есть является универсальным.

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