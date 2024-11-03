Может одолеть бездорожье и болото: арсенал ВСУ пополнился шведским БТР PBV 30. Видео
Украинские военные получили шведские бронетранспортеры БТР PBV 30. Швеция пообещала передать Украине все машины, находящиеся на вооружении шведской армии.
Эта машина отличается отличной проходимостью и способна преодолевать бездорожье, болото и пески и даже водные преграды. Рассказ украинских воинов о впечатлениях от техники был опубликован в Telegram-канале Главного управления коммуникаций Вооруженных сил Украины.
"Шведские гусеничные бронетранспортеры — уже на вооружении украинской армии! "Арсенал демократии" в ВСУ полнился шведским БТР PBV 30, о чем партнеры заявляли еще в мае этого года. Благодаря своим техническим характеристикам бронемашина может двигаться по сложной бездорожью, мягким и сыпучим грунтам, в частности, по болоту и пескам, а также преодолевать водные препятствия", – отметили в Главном управлении коммуникаций ВСУ.
Там также опубликовали видеокадры, снятые в процессе подготовки механиков-водителей и операторов-наводчиков бронетранспортера для работы с этой техникой.
На видео один из украинских воинов поделился своими впечатлениями о машине.
"Машина является гусеничной и довольно неплохой. По проходимости она практически не уступает БМП, возможно, даже может быть лучше. На пониженных передачах я лично ехал за задним БМП на учениях – и я не пытался увернуться от каких-то тяжелых луж или грязи. Я наоборот искал для нее что похуже, чтобы испытать ее проходимость. И эта машина, с моей точки зрения, показала себя вообще прекрасно. Любая лужа, любой подъемчик, который у нас есть с грязью, она вытягивает очень прекрасно", – говорит военный.
Шведский гусеничный бронетранспортер PBV 30 (Pansarbandvagn) был разработан шведской компанией Hägglund & Söner и стоял на вооружении только в Швеции. Их насчитывается около 200 единиц, все эти БТР в мае пообещала передать Украине.
Pbv 30 (302) имеет широкие гусеницы и высокий коэффициент мощности к весу, что обеспечивает отличную проходимость по бездорожью, а низкое давление на грунт позволяет машине передвигаться как по летним болотам, так и по зимнему снегу.
БТР оснащен 10-литровым дизельным двигателем Volvo мощностью 270 лошадиных сил.
При минимальной подготовке экипаж (а это три человека: командир, наводчик-оператор и механик-водитель) этой машины весом около 14 тонн может преодолевать водные препятствия.
Машина изначально была оборудована люками на крыше, что позволяло механизированной пехоте вести бой изнутри машины.
Машина оснащена 20-мм автоматической пушкой Hispano-Suiza 804 в одноместной башне, взятой от списанного самолета Saab 29. Пушка использует 20×110 мм с осколочно-фугасными и бронебойными снарядами. Боекомплект включает в себя 405 осколочно-фугасных снарядов в трех лентах и 100 бронебойных снарядов. Скорострельность – 500 выстрелов в минуту, начальная скорость снаряда – 850 м/с. Эффективная дальность стрельбы – 2000 м.
Максимальная скорость по шоссе 65 км/ч. Запас хода по шоссе около 300 км.
Напомним, 29 октября стало известно, что Швеция выделит Украине пакет военной помощи на €63 млн.
Часть этих средств будет направлена на поддержку оборонной промышленности Украины, а именно на финансирование датской модели, которая направлена на поддержку закупок украинской промышленности в соответствии с предложениями Украины.
Правительство Швеции перечислит эти деньги Дании на закупку оборонного оборудования через украинский ОПК. Предварительная поддержка Данией этой модели позволила Украине изготовить 18 украинских артиллерийских систем.
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