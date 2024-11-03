Может одолеть бездорожье и болото: арсенал ВСУ пополнился шведским БТР PBV 30. Видео

Украинские военные получили шведские бронетранспортеры БТР PBV 30. Швеция пообещала передать Украине все машины, находящиеся на вооружении шведской армии.

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Эта машина отличается отличной проходимостью и способна преодолевать бездорожье, болото и пески и даже водные преграды. Рассказ украинских воинов о впечатлениях от техники был опубликован в Telegram-канале Главного управления коммуникаций Вооруженных сил Украины.

"Шведские гусеничные бронетранспортеры — уже на вооружении украинской армии! "Арсенал демократии" в ВСУ полнился шведским БТР PBV 30, о чем партнеры заявляли еще в мае этого года. Благодаря своим техническим характеристикам бронемашина может двигаться по сложной бездорожью, мягким и сыпучим грунтам, в частности, по болоту и пескам, а также преодолевать водные препятствия", – отметили в Главном управлении коммуникаций ВСУ.

Там также опубликовали видеокадры, снятые в процессе подготовки механиков-водителей и операторов-наводчиков бронетранспортера для работы с этой техникой.

На видео один из украинских воинов поделился своими впечатлениями о машине.

"Машина является гусеничной и довольно неплохой. По проходимости она практически не уступает БМП, возможно, даже может быть лучше. На пониженных передачах я лично ехал за задним БМП на учениях – и я не пытался увернуться от каких-то тяжелых луж или грязи. Я наоборот искал для нее что похуже, чтобы испытать ее проходимость. И эта машина, с моей точки зрения, показала себя вообще прекрасно. Любая лужа, любой подъемчик, который у нас есть с грязью, она вытягивает очень прекрасно", – говорит военный.

Шведский гусеничный бронетранспортер PBV 30 (Pansarbandvagn) был разработан шведской компанией Hägglund & Söner и стоял на вооружении только в Швеции. Их насчитывается около 200 единиц, все эти БТР в мае пообещала передать Украине.

Pbv 30 (302) имеет широкие гусеницы и высокий коэффициент мощности к весу, что обеспечивает отличную проходимость по бездорожью, а низкое давление на грунт позволяет машине передвигаться как по летним болотам, так и по зимнему снегу.

БТР оснащен 10-литровым дизельным двигателем Volvo мощностью 270 лошадиных сил.

При минимальной подготовке экипаж (а это три человека: командир, наводчик-оператор и механик-водитель) этой машины весом около 14 тонн может преодолевать водные препятствия.

Машина изначально была оборудована люками на крыше, что позволяло механизированной пехоте вести бой изнутри машины.

Машина оснащена 20-мм автоматической пушкой Hispano-Suiza 804 в одноместной башне, взятой от списанного самолета Saab 29. Пушка использует 20×110 мм с осколочно-фугасными и бронебойными снарядами. Боекомплект включает в себя 405 осколочно-фугасных снарядов в трех лентах и 100 бронебойных снарядов. Скорострельность – 500 выстрелов в минуту, начальная скорость снаряда – 850 м/с. Эффективная дальность стрельбы – 2000 м.

Максимальная скорость по шоссе 65 км/ч. Запас хода по шоссе около 300 км.

Напомним, 29 октября стало известно, что Швеция выделит Украине пакет военной помощи на €63 млн.

Часть этих средств будет направлена на поддержку оборонной промышленности Украины, а именно на финансирование датской модели, которая направлена на поддержку закупок украинской промышленности в соответствии с предложениями Украины.

Правительство Швеции перечислит эти деньги Дании на закупку оборонного оборудования через украинский ОПК. Предварительная поддержка Данией этой модели позволила Украине изготовить 18 украинских артиллерийских систем.

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