Может остаться без большинства зэков-наемников: ЧВК 'Вагнер' грозят новые проблемы – ISW

В американском институте изучения войны сообщили, что российская частная военная компания "Вагнер" в ближайшие недели может остаться без бывших заключенных. У большинства зэков-наемников уже заканчиваются шестимесячные военные контракты.

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Об этом говорится в отчете ISW, опубликованном 21 марта. Как отмечается, ЧВК, вероятнее всего, придерживается своего обещания освободить осужденных после шести месяцев службы.

Там отметили, что по оценкам министерства обороны Великобритании тысячи "вагнеровцев", завербованных осенью 2022 года, будут помилованы и освобождены. Британское ведомство прогнозирует, что отток зэков ухудшит кадровый дефицит "Вагнера", поскольку Кремль заблокировал ЧВК возможность в дальнейшем набирать заключенных.

Аналитики ISW также напомнили, что 27 января в Кремле подтвердили, что российский диктатор Владимир Путин совершил превентивное помилование российских заключенных, которые участвовали в войне в Украине.

Как отмечается, заявление Кремля подтверждает, что Путин решил полностью дистанцироваться от российского олигарха, основателя "Вагнера" Евгения Пригожина после захвата Соледара в Донецкой области.

"Кремль, вероятно, намеренно санкционировал обнародование информации о досрочном помиловании, чтобы поощрить больше осужденных "Вагнера" освободиться после окончания срока их контрактов и еще больше ослабить силы ЧВК Пригожина", – резюмировали эксперты ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее Пригожин заявил, что до середины мая планирует увеличить группировку на 30 тысяч наемников. По его словам, приток наемников увеличился после того, как ЧВК открыла по всей России пункты вербовки.

– ЧВК "Вагнер" несет тяжелые потери в боях за Бахмут. По словам военного эксперта Алексея Гетьмана, из 45 тыс. "вагнеровцев" на фронте в Украине осталось только 7 тыс.

– Российский правозащитник Марк Фейгин считает, что "Вагнер" может исчезнуть под Бахмутом, а самому Пригожину грозит смерть.