'Может стать величайшим источником радиации в мире': Зеленский предупредил ООН о последствиях оккупации россиянами Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский акцентировал внимание на серьезной угрозе, которую представляет российская оккупация Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По его словам, риск ядерного инцидента остается чрезвычайно высоким, и это может превратить ЗАЭС в крупнейший источник радиации не только в Европе, но и во всем мире.

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Такое заявление президент сделал во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН. Мероприятие транслировал Офис президента.

Зеленский подчеркнул, что большинство стран, представленных здесь, понимают опасность, когда войска страны-агрессора находятся на атомной станции. Только полный вывод русских солдат с территории ЗАЭС сможет обеспечить минимальный уровень безопасности.

"Российская армия не может получить значительных преимуществ на поле боя. Путин ищет других путей сломать дух борьбы украинцев. Одна из его целей – это наша инфраструктура, россияне продолжают атаковать наш энергетический сектор", – добавил он.

Зеленский отметил, что российская армия систематически атакует энергетический сектор Украины, пытаясь оставить миллионы людей без тепла в зимний период. В настоящее время российская армия уничтожила всю теплораспределительную и теплогенерационную инфраструктуру Украины.

Президент также сообщил, что, по данным украинской разведки, Путин готовит новые атаки на ядерные реакторы Украины. Цель этих действий - отключение реакторов от энергетической системы Украины и соседних государств, что еще больше повышает риск ядерной катастрофы.

"Недавно я получил отчет от нашей разведки и Путин снова планирует атаки на наш ядерный реактор и инфраструктуру для того, чтобы отсоединить ядерные реакторы от системы поставок Украины и соседних государств", - подчеркнул он.

Глава государства добавил, что Украина нуждается в защите, поскольку риски в сфере ядерной безопасности растут.

Накануне Зеленский заявил, что Россия намерена совершить атаки на три украинских атомных электростанции (АЭС). Он отметил опасность, которую представляет агрессия РФ, подчеркнув, что российский диктатор нарушает международные нормы и правила.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что российские удары по энергосети Украины могут повлечь радиационный кризис на одной из трех действующих атомных электростанций, если будут уничтожены ключевые энергетические узлы. Такие действия могут привести к неконтролируемому выбросу радиации, что представляет угрозу не только Украине, но и странам ЕС (Европейского Союза).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина может пройти следующую зиму без отключений вообще, или света может не быть по 16 часов в сутки – это зависит от действий России. Но, несмотря на неуместность любых прогнозов, сезон морозов будет пройден устойчиво и уверенно.

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