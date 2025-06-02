Может взять ФАБ-500 и взорвать много вражеской пехоты: в ВСУ рассказали о преимуществах наземных дронов. Фото и видео

Наземные роботизированные комплексы (НРК) могут стать настоящим прорывом в современной войне. Они не только перспективная беспилотная технология, но и реальная угроза для вражеской пехоты – в частности, в формате ударных "камикадзе"-платформ, способных нести мощную боевую нагрузку, вплоть до авиабомб советского образца.

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Об этом в интервью АрмияInform рассказал капитан Александр Ябчанка – руководитель службы роботизированных систем батальона "Волки Да Винчи" 59-й отдельной мотопехотной бригады, которая входит в Силы беспилотных систем ВСУ. По его словам, именно НРК вскоре могут занять ключевое место в структуре современного боя - как инструмент удара, логистики и минирования.

"Фигурально говоря, наземные дроны могут нести даже ФАБ-500. И если применять их как "камикадзе", то можно только представить масштаб потерь среди штурмовых групп противника", – отмечает офицер.

По его словам, стандартная боевая нагрузка НРК сейчас составляет около 40 кг – этого хватает, чтобы уничтожить, например, блиндаж оккупантов. Однако технически такие дроны могут тянуть значительно больше, в том числе и старые авиационные бомбы – ФАБ-100, ФАБ-250 или даже ФАБ-500.

Это особенно важно, учитывая, что даже после поражения до 80% вражеской пехоты с помощью БПЛА и артиллерии, часть российских сил (до 20%) прорывается к позициям украинских военных или прячется в посадках, руинах, заброшенных зданиях. НРК могут "добить" этих штурмовиков, уменьшая риски потерь в ВСУ.

Кроме ударных функций, наземные дроны уже активно используются на фронте для логистики - доставки грузов, боеприпасов и эвакуации. В частности, такие комплексы, как TerMIT, способны перевозить до 12 противотанковых мин ТМ-62, что позволяет эффективно создавать минные заграждения без участия живой силы.

"НРК показывают высокую живучесть, даже под обстрелами FPV-дронов врага. Это делает их незаменимыми и для тылового обеспечения, и для передовой", – добавил капитан Ябчанка.

В итоге, наземные дроны все больше доказывают свою эффективность в боях – на уровне с воздушными ударными и разведывательными БПЛА. Их адаптивность, грузоподъемность и боевая гибкость могут стать одним из ключевых факторов в сдерживании российских наступлений.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре к эксплуатации в ВСУ допустили бесшумный роботизированный комплекс CRAB-LS. Он предназначен для выполнения задач логистического обеспечения, а также для установки боевых модулей.

До этого, в конце 2024 года на Харьковском направлении в районе села Липцы Силы обороны Украины провели первую наземную атаку с применением исключительно беспилотных роботизированных систем. "Роботы" выполнили минирование и разминирование позиций, а также были оснащены пулеметами. В результате позиции врага были уничтожены.

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