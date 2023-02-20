Может защитить даже от ядерного удара: СМИ рассказали о бункере, в котором находился Зеленский в начале войны

В начале полномасштабного вторжения российских войск президент Украины Владимир Зеленский вместе с ближайшим окружением находился в убежище. Речь идет о секретном бункере, который способен защитить даже от ядерного удара.

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Примечательно, что в убежище практически не было света и мобильной связи. Об этом сообщает издание The Sunday Times.

По информации СМИ, глава украинского государства находился в бункере, который был построен еще во времена СССР. Президент укрывался в таком убежище в первые два месяца полномасштабной войны.

Журналисты утверждают, что с начала войны предполагалось, что украинский президент пробудет в бункере всего несколько дней после полномасштабного вторжения РФ. Однако затем было принято решение о продлении мер безопасности.

Репортер The Sunday Times, которому разрешили спуститься в президентский бункер, утверждает, что там царит полная темнота. Кроме того, в убежище невозможно воспользоваться мобильной связью.

Охрана украинского лидера разработала чрезвычайные меры безопасности. В частности, все люди, которые находились рядом с Зеленским, подписали документы о неразглашении. Окружению украинского президента запретили рассказывать обо всем, что происходило в бункере.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российские военные нашли его и его семью в первые часы войны. В то время вместе с ним в Офисе президента находилась первая леди Елена Зеленская, их дети и помощники президента.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев должен выстоять в условиях российской агрессии.

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