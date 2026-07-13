Можно интегрировать на беспилотные платформы: французский стартап хочет испытать в Украине свой детектор Starlink

Французский стартап Groundspace планирует провести в Украине испытания своей новой разработки – системы WHISPR. Она предназначена для обнаружения сигналов спутниковых терминалов, в частности Starlink.

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Систему можно устанавливать как на шасси транспортных средств, так и на беспилотные платформы; она может стать эффективным решением для обнаружения вражеских дронов, работающих на терминалах спутниковой связи. Подробности раскрыло французское издание Air&Cosmos.

Что известно

Издание отмечает, что до сих пор стартап Groundspace, созданный в 2019 году и насчитывающий в настоящее время всего около 20 сотрудников, оставался относительно незаметным. Однако в скором времени, прогнозирует Air&Cosmos, он может стать "незаменимым в сфере радиоэлектронной борьбы".

Дело в том, что в Groundspace создали систему WHISPR, способную обнаруживать сигналы спутниковых терминалов на расстоянии в десятки километров. Сейчас компания планирует испытать свои детекторы спутниковых терминалов в Украине.

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"Терминалы Starlink используют электронное сканирование. Это затрудняет их обнаружение по сравнению с другими антеннами, но их сигнал все равно можно локализовать на расстоянии нескольких десятков километров. Именно это предлагает Groundspace со своей системой WHISPR... Система может сканировать местность, чтобы обнаружить приближение любого дрона, оснащенного терминалом Starlink", – пишет Air&Cosmos.

Детектор терминалов спутниковой связи можно устанавливать на шасси транспортных средств, также изучается возможность их размещения на беспилотных платформах.

Существует также портативная версия WHISPR, получившая название "Scout". Она выполнена в формате рюкзака и весит всего 7 кг, поэтому военнослужащие могут носить ее на плечах. Характеристики этой модификации не раскрываются.

О системе WHISPR в целом пока известно немного.

По данным издания, оборудование способно изолировать сигнал от окружающего шума, а затем распознавать последовательности синхронизации, сигнатуры терминала Starlink (и не только).

"По форме волны мы можем определить, является ли это терминалом Starlink или терминалом из китайского "созвездия", – пояснил Радим Бадси, генеральный директор Groundspace.

Дальность действия новой разработки составляет до 25 км.

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