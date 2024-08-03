Можно ли еще обновить свои данные в ТЦК в августе и что грозит нарушителям: объяснение

До 16 июля все военнообязанные граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет должны были обновить свои учетные данные в ТЦК и СП. Тем, кто обновит документы после этой даты, грозит штраф.

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Сумма наказания может достигать 25 500 гривен. Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В течение двух месяцев после вступления в силу нового закона о мобилизации военнообязанные украинцы должны были уточнить в ТЦК фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес проживания, номер телефона, адрес электронной почты, место рождения и другие персональные данные. При этом обновить данные без штрафов можно было только до 16 июля – после этой даты наступает административная ответственность.

Согласно первому нарушению предусмотрен штраф от 3 400 до 5 100 гривен в мирное время и от 17 000 до 25 500 гривен в военное время или за повторное нарушение. Кроме того, административная ответственность грозит за отказ от повестки или неявку по ней в территориальный центр комплектования.

В военное время штрафы составляют от 17 000 до 25 500 гривен для граждан и от 34 000 до 59 000 гривен для должностных и юридических лиц. Если военнообязанные не выполнят свои обязанности, к ним могут применить временное ограничение по решению суда на право управления автомобилем.

Напомним, в Украине появилась первая статистика по штрафам от территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Выяснилось, что их могут получить даже военнообязанные, которые вовремя обновили данные в приложении Резерв+.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно результатам соцопроса Центра Разумкова, почти 60% украинцев убеждены, что без проведения мобилизации Украина будет оккупирована Россией. Чуть более 40% из них считают, что уклоняться от мобилизации стыдно.

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