'Можно сделать в считаные минуты': в Минобороны объяснили, почему не поддерживают продление срока обновления данных

В Министерстве обороны заявили, что украинцам дали достаточно времени и возможностей обновления военно-учетных данных. Поэтому идею продлить определенный законом о мобилизации двухмесячный срок не поддерживают.

Видео дня

То есть на обновление информации у военнообязанных остается время до 16 июля. Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер МОУ старший лейтенант Дмитрий Лазуткин.

Напомним: недавно группа народных депутатов подала в ВРУ законопроект №11305 с просьбой увеличить срок обновления данных с 60 до 150 дней. Авторы документа убеждают, что система ТЦК оказалась не готова принять то количество военнообязанных украинцев, которые пришли обновлять данные.

Однако в Минобороны в настоящее время не поддерживают проект закона и вообще не считают целесообразным продление срока еще на три месяца.

"Потому что существуют возможности обновить эти данные в ТЦК и СП, ЦПАУ и приложении "Резерв+". Все военнообязанные, призывники и резервисты могут это сделать за считаные минуты. Поэтому мы не видим смысла продлевать срок. Сейчас нужно немедленно обновить военно-учетную базу, чтобы отдавать себе отчет, сколько украинцев пригодны защищать Родину", – заявил Лазуткин.

На уточнение о том, сколько людей уже обновили данные, он ответил, что по состоянию на утро 27 июня это 2 миллиона 430 тысяч военнообязанных украинцев. Из них 1 млн 852 тысячи – через приложение "Резерв+".

Добавим: МОУ с разницей в один день ответило парламенту в письмах, что сначала поддерживает, а затем не поддерживает увеличение сроков обновления данных в ТЦК для военнообязанных с 60 до 150 дней. Так, последней датой обновления данных остается 16 июля 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Верховной Раде отметили, что вступивший в силу 18 мая закон о мобилизации выполнил свою основную миссию – аудит военнообязанных граждан. Кроме того, темпы мобилизации стали соответствовать ожиданиям Министерства обороны, Генерального штаба и главнокомандующего ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!