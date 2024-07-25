'Можно создать условия': в Польше сделали новое заявление о возможности возвращения военнообязанных в Украину

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Европейский Союз может навязать такие условия пребывания украинцев, которые заставляли бы их возвращаться на родину. По его словам, таким образом можно стимулировать военнообязанных граждан Украины вставать на защиту страны.

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При этом он подчеркнул, что дискуссия об экстрадиции в Украину лиц, уклоняющихся от выполнения служебных обязанностей, ведется на уровне Евросоюза. Об этом Сикорский рассказал в интервью RMF24.

Глава польского МИД заявил, что европейские страны должны помогать Украине, ведь в ЕС находятся сотни тысяч потенциальных новобранцев, которые должны защищать родину. Также Сикорский заявил, что Польша в авангарде помощи Украине в подготовке этих людей к военной службе.

"Здесь можно сделать такие условия для пребывания украинцев в ЕС, которые будут стимулировать их выполнять свои обязанности по защите родины", – сказал министр иностранных дел Польши.

Напомним, украинские власти ведут переговоры с Молдовой о возвращении домой украинских мужчин призывного возраста, незаконно сбежавших за границу. В первую очередь, речь идет о тех, кому Молдова отказала в предоставлении убежища, но эти лица так и не вернулись в Украину.

Ранее сообщалось, что Германия не исключает возможность возвращения военнообязанных украинцев на родину. В то же время страна хочет оставаться безопасным убежищем для беженцев.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава может предоставить Украине помощь в вопросе возвращения домой военнообязанных мужчин. Он подчеркнул, что граждане Украины имеют перед своим государством обязательства.

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