Музей 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова собрал 80 тысяч историй о войне

Восемьдесят тысяч историй. За каждой — голос и судьба мирного человека, пострадавшего от войны в Украине. Это истории о тех, кто многое пережил — и о тех, чьи жизнь прервала российская агрессия. Истории о боли, страхе, потерях — и о надежде и вере в Победу. Все они вошли в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Музей собирает, хранит и делится историями с 2014 для понимания жизни в условиях войны ради лучшего, мирного будущего. Стремясь быть достоверным источником такой информации, он собирает истории из первых уст. К тому же, является психотерапевтическим проектом для людей, которые могут разделить свою боль, рассказывая собственные истории и узнавая истории других.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова стремится рассказывать миру правду о событиях в Украине. Это реализуется через масштабное международное сотрудничество как с медиаресурсами, так и с иностранными учебными заведениями, организацию тематических мероприятий в Украине, Европе, США, воплощение совместных миссий с документалистами, историками, мыслителями, художниками, экспертами по сохранению национальной памяти. Музей – первый и единственный представитель Украины в международной Oral History Association – Ассоциации устной истории в США.

Истории, содержащие архив Музея, являются живыми свидетельствами российских военных преступлений в Украине. Люди, которые доверили Музею свои истории, выступают на международных площадках, встречаются с влиятельными людьми мирового масштаба, в частности, Папой Римским. Они рассказывают о пережитом, привлекая внимание к войне и призывая помогать Украине. Некоторые из героев Музея уже выступали свидетелями во время народного трибунала над Путиным в Гааге.

Музей является лауреатом престижных международных премий – в частности The Drum Awards for Social Purpose и Global Digital PR Award. Кроме работы с историями и международного сотрудничества, Музей "Голоса Мирных" разрабатывает и презентует тематические коллекции: в его архиве есть подборки историй людей, переживших ужас в Мариуполе, выживших в Ирпене и Буче, коллекции об украинских медиках, о спасении культурного наследия, истории знаменитостей и детские рассказы о войне.

Все это можно найти на онлайн-портале Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова (https://civilvoicesmuseum.org/). Присоединяйтесь и расскажите свою историю – это можно сделать как на сайте, так и позвонив по бесплатной горячей линии Фонда 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).