Мужчин от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр 'Оберег': что это значит

Молодых людей 16-25 лет, которые будут оформлять паспорт гражданина Украины, автоматически внесут в реестр "Оберег" без необходимости прохождения военно-врачебной комиссии. Это будет касаться и тех парней и мужчин, которые проживают за границей.

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Соответствующие изменения утверждены постановлением Кабмина от 16 августа 2024 года №932 в виде Порядка реализации экспериментального проекта. Более подробную информацию 14 октября распространили областные Терцентры комплектования и социальной поддержки.

Так, теперь в Украине разрешается автоматически проверять и обновлять данные о призывниках, военнообязанных и резервистах. Молодые люди от 17 до 25 лет смогут становиться на воинский учет как призывники без необходимости посещения ТЦК и прохождения медицинской комиссии.

Информация о них будет автоматически собираться из других государственных реестров, что сэкономит время как работникам ТЦК, так и самих призывников.

Обновленные данные обо всех мужчинах в возрасте от 16 до 60 лет будут получены из реестров Государственной миграционной службы, Министерства юстиции и администрации Государственной пограничной службы.

"Это позволит избежать случаев, когда повестки посылаются умершим лицам или находящимся под стражей. Также нововведение исправит ошибки в персональных данных", – сообщают в ТЦК.

Там добавили, что автоматически будут внесены в "Оберег" и молодые люди от 16 до 25 лет, которые оформляют украинский паспорт, в том числе за границей.

Актуальность электронных военных документов для находящихся за рубежом 18-60-летних мужчин из Украины будет проверяться через взаимодействие с Государственной миграционной службой. В ТЦК говорят, что это обеспечит точность данных и снизит влияние человеческого фактора на процесс проверки.

Ребят до 25 лет, в том числе и за рубежом, будут брать на воинский учет без прохождения военно-врачебной комиссии.

Как сообщал OBOZ.UA, еще одно постановление Кабмина говорит, что повестки от ТЦК будут храниться на почте всего три дня. Если военнообязанный не заберет документ в течение этого срока, ему грозит штраф от 17 до 25,5 тыс. гривен.

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