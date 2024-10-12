Военнообязанные должны забрать повестку от ТЦК из почты в течение трех дней: постановление Кабмина

Повестки от Территориальных центров комплектования (ТЦК) будут храниться на почте всего три дня. Если военнообязанный не заберет повестку в течение этого срока, ему грозит штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен.

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Соответствующие изменения были приняты Кабинетом Министров в постановлении №1147 от 8 октября. Так, согласно новым правилам, повестки от ТЦК будут храниться на почте всего 72 часа.

Эти изменения были внесены в Правила предоставления услуг почтовой связи, которые сравнили сроки хранения повесток ТЦК с судебными повестками.

Процесс получения повестки выглядит следующим образом: почтальон доставляет заказное письмо по указанному адресу и вручает его лично военнообязанному. Если адресат отсутствует, почтальон либо звонит по телефону, либо оставляет сообщение в почтовом ящике о наличии письма от ТЦК в почтовом отделении.

В случае если повестка не будет изъята в течение трех дней, почта вернет ее в ТЦК с отметкой о том, что адресата не было по месту жительства. В таком случае считается, что ТЦК должным образом уведомил лицо о необходимости явиться за повесткой, что может привести к наложению штрафа.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В сети показали повестки, сгенерированные через электронный реестр, которые "Укрпочта" начала посылать военнообязанным. С 17 сентября уже было отправлено не менее 6000 таких повесток.

– Адвокат Дмитрий Франчук рассказал, что в Украине повестки, присланные военнообязанном заказным письмом через "Укрпочту", законны. При игнорировании норм, указанных в документе, адресата могут по меньшей мере оштрафовать.

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