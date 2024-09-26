Мужчина умер в больнице: возросло количество жертв российского удара по Одессе 20 сентября

В среду, 25 сентября, в больнице скончался один из пострадавших в результате российского удара по Одессе, произошедшего 20 сентября. Мужчине было 58 лет.

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Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер. Напомним, что в тот день Россия нанесла ракетный удар по Одессе с помощью баллистической ракеты "Искандер-М".

"К сожалению, вчера в больнице скончался один из раненных в результате российской атаки по Одессе 20 сентября. Мужчине было 58 лет. Искренние соболезнования семье и близким", – написал Кипер.

Напомним, что днем 20 сентября в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы. По предварительным данным, повреждения получила портовая и гражданская инфраструктура, а также торговое судно: есть раненые среди гражданских.

Также ночью 26 сентября террористические войска РФ атаковали Одесскую область ракетами и беспилотниками. В результате действий агрессора погибла женщина. В настоящее время правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения региона.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 сентября в результате российской ракетной атаки по Одесскому району погибла супружеская пара, еще один человек был ранен. Также были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.