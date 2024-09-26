Оккупанты атаковали Одесщину: повреждены здания и авто, погибла женщина

Ночью 26 сентября террористические войска РФ атаковали Одесскую область ракетами и беспилотниками. В результате действий агрессора погибла женщина.

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Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. Ныне правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения региона.

По словам чиновника, Силы противовоздушной обороны работали чрезвычайно напряженно, большинство вражеских целей было уничтожено.

В то же время в результате ракетной атаки в Одесском районе погибла 62-летняя женщина.

"Искренние соболезнования родным и близким…" – написал Кипер.

Также были повреждены здания и автомобили. Возникло и возгорание сухой травы, которое спасатели оперативно ликвидировали.

Что касается дроновой атаки, которую Россия совершила уже под утро, то во время ее погибших и пострадавших нет, существенных разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 сентября в результате российской ракетной атаки по Одесскому району погибла супружеская пара, еще один человек был ранен. Также были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

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