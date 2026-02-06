Мужественно выполнил воинский долг: стало известно о гибели морского пехотинца Николая Романа с Прикарпатья. Фото

Украина продолжает терять своих лучших героев. На этот раз печальные новости пришли в Ивано-Франковскую область: вблизи поселка Сухая Балка Бахмутского района Донецкой области погиб морпех из Тлумача Николай Роман.

Об этом говорится в местном сообществе "Типичный Тлумач" в Facebook. Погибшему военному было всего 33 года.

Как сообщается, погибший воин был военнослужащим 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного из Горишних Плавней.

В некрологе указано, что боец был "преданным военной присяге на верность украинскому народу, мужественно выполнив воинский долг в бою за Украину, ее свободу и независимость".

"Выражаем искренние соболезнования семье погибшего Героя Украины. Вечная память Герою!" – говорится в сообщении.

Герои войны в Украине

Напомним, на Краматорском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Фастова Киевской области Виталий Антоненко. Сердце украинского воина остановилось 30 января. Защитник родился 6 января 1981 года, проживал в городе Фастов. В бою с врагом воин отдал самое дорогое – свою жизнь, – защищая Украину, каждого из нас и за право жить в свободном государстве.

На Покровском направлении в результате атаки вражеского дрона погиб военный, житель Мироцкого Киевской области Сергей Хоменко. Жизнь мужественного защитника оборвалась 30 января. Герой добровольно стал на защиту Украины в апреле 2022 года. Служил в рядах Национальной гвардии Украины, выполнял боевые задачи на самых сложных направлениях фронта – в частности, в районах Северска, Лимана, Северодонецка, Лисичанска, Бахмута.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину, отдал жизнь воин с Тернопольщины Максим Прокопчук. Он принимал участие в Курской операции Сил обороны Украины. Последний бой главный сержант Прокопчук принял 8 февраля 2025-го, почти год он считался пропавшим без вести.

