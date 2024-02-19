'Мужественно защищал Украину': в боях в Донецкой области погиб воин из Буковины. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб украинский воин Олег Сверидюк. Жизнь бойца оборвалась в Донецкой области.

Военнослужащие было всего 43 года. Об этом в Facebook сообщает группа "Клишковцы Актуальные".

Олег Сверидюк защищал страну на должности старшего наводчика механизированного отделения. Он проходил службу в 42-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

"Горькая потеря: на передовой погиб Олег Сверидюк 1981 года рождения из Шиловцев, который был старшим наводчиком механизированного отделения одной из воинской части А4667. Вечные память погибшему в бою", – говорится в сообщении.

Воин был родом из села Шиловцы Черновицкой области. Смертельные ранения были получены 13 февраля во время боевых действий в Донецкой области.

"Он был наводчиком механизированного отделения одной из воинских частей. Мужественно защищал Украину и весь украинский народ в Донецкой области. 13 февраля получил смертельные ранения", – пишут о защитнике местные СМИ.

Напомним, в боях на восточном направлении фронта погиб воин Александр Молосовский из Николаевской области. Он был тем, кто одним из первых взял в руки оружие, чтобы защищать Украину от полномасштабного вторжения оккупантов.

Ранее сообщалось, что в Виннице простились с двумя военными, которые защищали Украину в составе объединенной штурмовой бригады "Лють" и погибли в один день – 14 февраля. Артур (Артем) Иванишин "Депутат" и Вадим Кондратюк "Юрист" были неразлучными друзьями. Обоим было по 23 года.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб воин Александр Красюк из Николаева. Он защищал Украину с первых дней полномасштабной войны, дома его ждали жена и две маленькие дочери.

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