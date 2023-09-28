'Мы бомжи': жители Мариуполя взбунтовались из-за потери имущества и обещания оккупантов. Видео

Во временно захваченном и полуразрушенном Россией Мариуполе оккупанты продолжают отравлять жизнь людям. Россияне обещали местным компенсацию за жилье, которое сами же разрушили, когда вторглись в город, однако спустя полтора года многие мариупольчане так и не дождались этого.

Жители города записали гневное видео, где пожаловались, что российские захватчики оставили их ни с чем. Кадры опубликовал в Telegram-канале Мариупольского городского совета в четверг, 28 сентября (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Мариупольчанка рассказала, что до полномасштабного вторжения России в Украину проживала на улице Машиностроительной, 88/66. Квартира была записала на ней и ее супруге. После смерти мужа она открыла наследственное дело и получила свидетельство о праве наследственности, но не успела получить документы на право собственности на часть мужа.

18 марта 2022 года российские войска разрушили не только ее квартиру, но и полностью весь дом – теперь там котлован.

Видео дня

"На сегодня нотариус не может выдать мне свидетельство о праве наследственности, ссылаясь на пункт 175. Нотариальная контора не разработала процедуру наследственности на утраченное жилье. Я с 18 марта 2022 года являюсь бомжом. Была квартира и нет ее. Два раза подавала документы, мне пришел отказ. Второй раз отказали в грубой форме", – пожаловалась женщина.

Другой мужчина также рассказал, что полтора года скитается по разным квартирам, ведь его жилье было разрушено, в нового оккупанты не дали.

"Судей нет, гражданские дела не рассматриваются. Как нам быть, где нам жить? Мне 64 года. Я полтора года скитаюсь по квартирам... Мы бомжи! Со своими сумками ездим с одной квартиры на другую. Нам нужно как-то жить и выживать. Как нам дальше жить, если мы загнаны в тупик", – отметил житель Мариуполя.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские солдаты продолжают совершать экоцид во временно оккупированном городе Мариуполь Донецкой области. Захватчики осушают реку Кальчик и превращают ее в болото.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!