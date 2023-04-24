"Мы боремся и сильнее, чем год назад!" Зеленский назвал ситуацию на фронте сложной

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в возможности своей страны победить в войне против России. По его словам, Вооруженные силы Украины сейчас сильнее, чем были год назад.

Видео дня

Об этом украинский президент заявил в эксклюзивном интервью изданию Al Arabia. Он подтвердил информацию, что Украина сейчас готовится к контрнаступлению.

Отвечая на вопрос о ситуации на фронте, Зеленский признал, что она сложная, но подчеркнул, что Украина борется и становится сильнее.

"Я не могу охарактеризовать ситуацию как хорошую, но мы боремся. Мы сильнее, чем были год назад. Мы надеемся и верим, что через ежедневные достижения мы близки к победе", – сказал Владимир Зеленский.

Он подтвердил, что украинская армия готовится к контратаке против российских войск и выразил уверенность в ее успехе. При этом Зеленский не предоставил подробностей о контрнаступлении, а лишь отметил, что влияние обнародованных в США документов на него значительно преувеличено.

"Наша армия готовится, и мы делаем все возможное, чтобы сделать ее сильнее", – сказал он.

Также Владимир Зеленский поблагодарил союзников за поддержку, но отметил, что, помогая Украине, они также поддерживают себя. Потому что всем очевидно, что Россия не остановится на Украине, однако Украина может остановить Россию.

"Поэтому обращаюсь к нашим союзникам: поддержите нас, потому что, прежде всего, это дешевая цена, которую вы должны заплатить, потому что Россия пойдет дальше", – сказал он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вокруг предстоящего контрнаступления Вооруженных сил Украины идет немало дискуссий. По прогнозам, первый день контрнаступления будет играть решающую роль, ведь избранная стратегия будет определять победу или поражение армии.

Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Годжес высказал предположение, что Вооруженные силы Украины пойдут в контрнаступление на очень узком отрезке фронта на юге страны, чтобы пробить оборону противника, дойти до Азовского моря, перерезать сухопутный коридор и начать изоляцию Крыма. Он убежден, что Украина выиграет войну до конца 2023 года, если получит от Запада необходимую военную помощь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!