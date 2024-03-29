'Мы будем действовать собственным способом': в Китае отреагировали на 'мирные инициативы' России

У Пекина есть собственный способ политического урегулирования "кризиса в Украине" (так в КНР называют войну – прим. ред.). Именно поэтому Китай не комментирует заявления Российской Федерации о ее "готовности к мирным переговорам".

Об этом во время брифинга заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь. Таким образом, он прокомментировал "мирные инициативы" Кремля, озвученные главой МИД Сергеем Лавровым.

"Позиция Пекина относительно "украинского кризиса" последовательна и четка. Мы всегда готовы играть конструктивную роль в прекращении огня и боевых действий, а также в политическом урегулировании", – сказал Линь.

По его словам, Китай будет продолжать способствовать установлению мира и переговорам своим собственным способом для скорейшего политического урегулирования кризиса.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 марта спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй начал "миротворческое" турне в Россию, Украину и страны Европейского Союза.

В прошлом году он уже проводил аналогичные переговоры, но заметный результат достигнут не был.

Тогда Китай обнародовал документ, который назвал "основой для политического разрешения конфликта", однако Украина считает, что он не содержит никаких реалистичных предложений, ведущих к справедливому миру. Они только играют на руку России.

Со своей стороны Украина пригласила лидера Китая Си Цзиньпина принять участие в запланированном "мирном саммите" с участием мировых лидеров, который должен состояться в Швейцарии. На мероприятии будут обсуждаться дорожные карты по реализации украинской формулы мира.

Между тем государственные банки Китая ужесточают направленные против России ограничения. Действовать подобным образом китайские банки начали после того, как США ввели дополнительные санкции против зарубежных финансовых компаний, помогающих РФ в войне против Украины.

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