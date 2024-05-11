'Мы дадим достойный отпор врагу': мэр Харькова Терехов рассказал о ситуации в городе

Ситуация в Харькове контролируется. Все последствия обстрелов в городе уже ликвидированы, возобновлены электроснабжение и водоснабжение.

Об этом глава Харькова Игорь Терехов рассказал в эфире нацмарафона. Он также добавил, что в городе сейчас спокойно, а люди гуляют в парках.

"Спокойная обстановка, никто никуда не уезжает, сегодня выходные. Люди гуляют в парках, хорошая погода, очень много людей. Все спокойно. Мы верим в ВСУ и в то, что это наступление будет остановлено и мы дадим достойный отпор врагу. Ситуация контролируемая. Да, легко не будет, но мы выстоим и победим", – отметил Терехов.

В качестве примера настроения в городе он привел то, что 11 мая выпускники харьковских школ в центре репетировали школьный вальс.

Также Терехов проинформировал, что в городе принимают людей, эвакуированных из приграничных населенных пунктов. Их размещают в общежитиях и при необходимости снабжают вещами.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Аналитики американского Института изучения войны спрогнозировали, что в случае масштабного наступления российским оккупационным войскам будет сложно захватить Харьков, если они стремятся это сделать. Для этого они вынуждены будут отойти от других критически важных участков фронта и передислоцировать значительное количество сил в район международной границы.

– Также в ISW считают, что в ближайшие дни оккупанты, вероятно, используют свой тактический плацдарм на севере Харьковской области, чтобы усилить наступательные операции. Такие действия врага цели отбросить украинские силы от границы с Белгородской областью и продвинуться в пределах радиуса действия ствольной артиллерии в Харьков.

– Президент Зеленский заверил, что наши военные видят замысел оккупанта и понимают объем его сил. По его словам, Харьковское направление будет усилено дополнительно.