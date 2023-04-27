'Мы добьем этот вопрос': Резников указал на главные факторы предоставления Украине истребителей и назвал ключевого игрока

Рано или поздно Украина получит современные западные истребители. Также важно, чтобы страны-партнеры не только приняли решение о передаче самолетов украинской армии, но и реально помогали их обслуживать в ходе дальнейшей эксплуатации.

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Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью "РБК Украина". Он также подчеркнул, что особенно значимой в вопросе передачи нашему государству западных истребителей будет позиция США.

По словам Резникова, в ходе встреч в формате "Рамштайн" страны-партнеры нашего государства не решают, какие именно вооружения будут передавать Украине, а озвучивают уже принятые ранее решения.

"Рамштайн" – это уже обнародование принятых решений и озвучивание трендов, каких-то новых нарративов на следующий период. И если какая-то страна публично выходит и говорит: "Мы приняли решение давать то и то" – это уже решено раньше. Плюс – координация взаимодействия между странами", – отметил глава украинского оборонного ведомства.

Он также отметил, что Украина не оставляет надежд убедить партнеров в необходимости передачи украинской армии современных западных истребителей. Более того: Резников убежден, что в конце концов такие поставки непременно начнутся.

"Сейчас ключевая наша задача с партнерами – это обеспечение нас запчастями, обслуживанием, ремонтом и боеприпасами к тем системам, которые мы получили: от снайперской винтовки до Хаймарса и танка. Что касается самолетов – я уверен, мы добьем этот вопрос", – отметил министр обороны.

В то же время, Резников не уверен, что западные истребители появятся на вооружении украинской армии до конца 2023 года.

"Это тот фактор, о котором я говорил – практичность. Самолеты – это самое дорогое. Соответственно, дать самолеты, потом их обслуживать, плюс ракеты и бомбы к ним – это очень дорого. Поэтому, принимая решение, надо понимать – а все ли готовы под этим подписаться. Вот под танками подписались и видим: кто-то четыре дает, кто-то шесть… Не двести, не триста", – заметил министр.

Глава Минобороны также назвал ключевое государство, от позиции которого будет в конечном итоге зависеть судьба вопроса с передачей истребителей Украине, и, что очень важно, с помощью в дальнейшем обслуживании самолетов.

"Ключевой игрок здесь все равно США, а они очень прагматичные, они считают деньги. И это нормально, это жизнеспособно. Потому что у нас есть партнеры, которые нам что-то дали, а потом говорят: обслуживать вас дальше мы не можем, у нас нет ресурса, если хотите – покупайте. Тоже вроде бы справедливо… И с самолетами то же самое. Когда будет подсчитано, кто сколько готов дать и поддерживать на должном уровне – тогда решение будет принято", – подчеркнул Резников.

Напомним, ранее немецкий генерал, бывший командующий силами KFOR Эрхард Бюлер призвал передать Украине истребители F-16. По его словам, этот шаг позволит помочь украинцам самостоятельно обеспечивать безопасность своей страны в долгосрочной перспективе.