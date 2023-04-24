Немецкий генерал призвал передать Украине истребители F-16 и объяснил, почему это важно

Германия должна передать Украине боевую авиацию, прежде всего истребители F-16 и боеприпасы для ПВО. Правительство страны непосредственно ответственно за плохое оснащение военных Вооруженных сил Украины.

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Такое мнение высказал генерал в отставке, бывший командующий силами KFOR Эрхард Бюлер, сообщает Bild. Он убежден, что Германия слишком поздно приняла решение о поставках вооружения.

Также Бюлер призвал правительство как можно быстрее отвечать на запросы Украины и передавать не только боеприпасы для ПВО, но, например, американские истребители F-16, которые "есть в большом количестве по всему миру".

"Смысл в том, чтобы поставить украинцев в положение, при котором они сами смогут обеспечить безопасность своей страны в долгосрочной перспективе", – сказал генерал.

Напомним: издание The Telegraph, журналисты которого пообщались с украинскими летчиками, объяснило, что Россия устраивает изощренные ловушки, чтобы устроить засаду украинским истребителям. Каждый день сдерживать российских оккупантов, используя устаревшие советские самолеты, становится все труднее, поэтому истребители F-16, украинским военным нужны уже сейчас.

"Сейчас мы можем только сдерживать противника, но с F-16 мы сможем контролировать также море и землю для защиты пехоты. Нам нужно больше современных самолетов, чтобы быть лучше врага", – рассказал майор ВСУ Вадим Ворошилов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что для защиты от российского агрессора Украина нуждается не только в многоцелевых истребителях, таких как американские F-16. Чтобы отражать вражеские воздушные атаки Силам обороны также необходимо больше систем ПВО;

– по его словам, наша армия уже получила дальнобойный комплекс Patriot, однако полностью пазл защиты страны из воздушного пространства сложится только после получения ВСУ современных истребителей F-16;

– министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас наилучшей гарантией безопасности для нашего государства является ускорение поставок вооружения. В частности, по его словам, украинская армия нуждается в современных истребителях F-16.

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